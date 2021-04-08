Kayseri'de düğünde çıkan kavgada damat yaralandı

Alınan bilgiye göre, Belsin Anafartalar Mahallesi'ndeki düğün salonunda aralarında husumet olduğu öğrenilen damat O.G. ile gelinin kardeşi M.K. arasında tartışma çıktı.

PASTA BIÇAĞI İLE DAMADI YARALADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, düğünde kesilecek pastanın yanındaki bıçakla damadı elinden yaralandı.

Olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Yaralı damat ile panik yaşayan gelin, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yakalanan M.K, mağdur tarafın şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.(AA)

