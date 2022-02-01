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Kayseri'de eski eşten korkunç plan! Cinayetten önce not düşüp, hesap günü yazmış

01.02.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 3 Mart 2021'de eski eşini çocuklarının gözü önünde vuran Şükrü Efe'nin cinayetten 18 gün önce boşandığı eşi Nuran Koçer'in yaşadığı eve giderek, cep telefonunu kırdığı ve mutfak duvarına '18.02.2021 Söz, 28.02.2021 Efe Sözü' yazdığı ortaya çıktı. Efe, "Eşim beni aldattı. Olay bundan meydana geldi. Duvara hesap günü yazdım'' dedi. Sanık Şükrü Efe, 'ölümle tehdit' suçundan 5 ay hapis, 'mala zarar verme' suçundan 2 bin TL, 'hakaret' suçundan da bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de eski eşten korkunç plan! Cinayetten önce not düşüp, hesap günü yazmış

Olay, 3 Mart 2021'de Kayseri Melikgazi ilçesi, Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü Efe, tartıştığı eski eşi Nuran Koçer'i 3 çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan Şükrü Efe, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Tutuklanan Efe hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Geçen yıl 16 Aralık'ta Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Şükrü Efe, ‘tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ÖLMEDEN ÖNCE TEHDİT ETTİ, MUTFAK DUVARINA 'EFE SÖZÜ' YAZDI

Bu arada Şükrü Efe'nin, cinayetten 18 gün önce boşandığı eşi Nuran Koçer'in yaşadığı eve giderek, hakaret ettiği, cep telefonunu kırdığı ve mutfak duvarına '18.02.2021 Söz, 28.02.2021 Efe Sözü' yazdığı ortaya çıktı. Nuran Koçer'in ölmeden önce tehdit edildiği ile ilgili savcılığa şikayette bulunmasının ardından Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması da görüldü. Karar duruşmasına sanık Efe, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile cezaevinden katılırken, kızı E.E. (15) ise duruşma salonunda hazır bulundu.

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''DUVARA HESAP GÜNÜ YAZDIM''

Uzaklaştırma kararı bulunan eşi Nuran Koçer'in yaşadığı eve gittiğini anlatan sanık Efe, "Eşim beni aldattı. Olay bundan meydana geldi. Rahmetli eşimin telefonunu kırdım, hakaret ettim. Telefonunu bana vermedi. Bu yüzden bu olay meydana geldi. Duvara yazıyı yazdım. 'Hesap günü' diye yazdım" dedi. E.E. ise babasının cezalandırılmasını istedi.

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Duruşma savcısı, sanık Şükrü Efe’nin ölen Nuran Koçer'in yaşadığı eve giderek mutfak duvarına, ‘18.02.2021 Söz, 28.02.2021 Efe Sözü, Hesap günü’ yazdığını söz konusu sözün ‘ölümle tehdit’ suçunu oluşturduğunu, cep telefonunu kırıp, hakaret ettiğini belirterek, sanık Efe’nin cezalandırılmasını istedi.

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Mahkeme hakimi, sanık Efe'yi, 'ölümle tehdit' suçundan 5 ay hapis, 'mala zarar verme' suçundan 2 bin TL, 'hakaret' suçundan da bin 500 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanık hakkında verilen cezaları ertelemedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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