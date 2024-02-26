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Kayseri'de kaçak define avı! Tarihi kilisede metrelerce çukur açtılar, suçüstü yakalandılar

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
26.02.2024 10:29
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Kayseri'deki tarihi Panagia Rum Kilisesi kaçak define avcılarının son hedefi aldı. 1'i kadın 3 kişi kilisenin bahçesini metrelerce kazıp kuyu oluşturdu. Şahıslar suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

Kayseri'de kaçak define avı! Tarihi kilisede metrelerce çukur açtılar, suçüstü yakalandılar
  1. yüzyılda inşa edilen Panagia Rum Kilisesi'nden yapılan ihbar ekipleri harekete geçirdi. Talas ilçesindeki olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Yahya Kemal Sokak üzerinde bulunan ve 1840 yılında inşa edilen Panagia Rum Kilisesi’nde kaçak kazı yapıldığı bildirilmesi üzerine harekete geçen Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri; F.Y., O.K. ve K.B.’yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

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Şahıslar gözaltına alınırken olay yeri inceleme ekipleri ise kazılan yaklaşık 8 metrelik çukurda inceleme yaptı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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PANAGİA RUM KİLİSESİ BİRÇOK ÖZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Doğu-batı doğrultudaki kilise, üç nefli olup bazilikal plânlıdır. Kilisenin dış ölçüleri 11.6519.70 metredir. Orta nef diğerlerinden daha geniş tutulmuştur ve dörder sütunla bu neflerden ayrılmıştır. Nefleri birbirinden ayıran yuvarlak kemerler dikdörtgen kesitli büyük ayaklara yerleştirilmiş sütunlara ve yan neflerde duvara yerleştirilmiş konsollara oturmaktadır. Sütunların başlıklarında palmet, konsollarda akantüs kabartmaları görülür. Kilisenin yan nefleriyle orta nefin batısındaki bölüm çapraz tonozla, orta nef ise beşik tonozla örtülüdür. Kilisenin üst örtüsü taştan eğimli kırma çatıyla kapatılmıştır. Ancak kilisenin fabrika olarak kullanıldığı dönemde, orta nefin üzerine gelecek şekilde betonarmeden bir su deposunun yapılmış olduğu dikkati çekmektedir. Kiliseye girişi sağlayan batı duvarındaki kapı, yapının 1956 yılında iplik fabrikası olarak kullanılmasından dolayı kapatılmıştır. Yapının fabrikaya dönüştürülmesi esnasında apsis yıkılarak giriş bu cepheden sağlanmıştır. Doğu cephede duvarın üst kısımlarında her nefe açılan birer pencere yer almaktadır. Orta nef tonozunun köşelerinde İncil yazarlarının sıva üzerine fresko olarak yapılmış betimlemeleri görülmektedir. Tonozun güneydoğu köşesindeki betimlemede kartal tasviriyle birlikte işlenmiş İncil yazarı Yahya seçilebilmektedir. Kilisenin güneyindeki nişlerden birinin doğu yüzüne Hagios Kristoforos betimlemesi işlenmişken, güney duvarda bir de sadece baş kısmı seçilebilen İsa tasviri yer almaktadır.

(İHA)

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