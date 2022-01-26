Kayseri'de kan donduran vahşet! Eski eşten dehşete düşüren sözler: Beni boşarsan seni yer yüzünden silerim

Olay, geçen yıl 15 Temmuz'da Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi’nde meydana geldi. Ramazan Uygur, 2 çocuğunun annesi olan, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay’ın işlettiği kuaföre gitti.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Uygur, Atay ile çocuklarını görme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uygur, belinden çıkardığı bıçakla Atay’ı 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Nihan Atay, çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Ramazan Uygur ise tutuklandı.

''YALAN SÖYLÜYORLAR''

'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ramazan Uygur’un yargılanmasına bugün de devam edildi. Geçen yıl ağustos ayında hastaneden taburcu edilen Nihan Atay ile avukatları salonda hazır bulunurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya müdahil oldu.

''BAŞINDA BEKLEYİP SİGARA İÇMEDİM''

Duruşmada ifadesi alınan Ramazan Uygur, Nihan Atay’ı bıçakladıktan sonra başında bekleyip, sigara içtiği iddialarını kabul etmedi. Uygur, “Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Başında bekleyip sigara falan içmedim. 45 bin liraya dükkanına malzeme aldım. Nihan bana makas ile saldırdı. Yalan söylüyorlar” dedi.

ÇİÇEKTEKİ ‘HAYATIMIN ANLAMI’ NOTUNU GÖRÜNCE BIÇAKLAMIŞ

Şikayetçi olduğunu dile getiren Nihan Atay ise şöyle konuştu: “Ramazan beni 2009 yılında zorla kaçırdı. Antalya’dayken elinden kaçıp, polise sığındım. ‘Seni yaşatmam’ dedi. Evlenmek zorunda kaldım. ‘Beni boşarsan seni yer yüzünden silerim’ dedi. Sürekli beni aldattı. Bana iş yeri açma teklifinde bulundu, barıştık, ardından paranoyak bir şekilde sürekli beni aldatmak ile suçladı. Beni yastık ile boğmaya çalıştı. Olayın olduğu gün bana bir çiçek geldi. ‘Hayatımın anlamı’ notu vardı. Ramazan çiçeği görünce sinirlendi. Evli olmadığımızı, hayatımda başka birinin de olabileceğini belki de dükkana ‘hayırlı olsun’ amacıyla gelmiş olabileceğini söyledim. Üstüme yürüdü. Bıçağı görmedim. Beni engelli çocuğumun gözü önünde bıçakladı.”

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, sanık Uygur'un, 'boşandığı eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Uygur’un tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.



