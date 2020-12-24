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Kayseri’de kendini asan genci, polis ipi keserek kurtardı

24.12.2020 00:57 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de kendini asan genci, polis ipi keserek kurtardı

Kayseri’de, kendini doğalgaz borusuna asarak intihara kalkışan Erdem T’yi (35), polis memuru ipi keserek kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesindeki 2 katlı evin son katında meydana geldi.

İPİ KESEREK KURTARDILAR

Erdem T.’ye ulaşamayan yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak girdiği evde Erdem T.’yi koridorda doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Polis memuru ipi keserek, Erdem T.’yi bulunduğu yerden indirdi.

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SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İlk müdahalesi evde yapılan Erdem T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Erdem T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (DHA)

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