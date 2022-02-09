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Kayseri'de kiracı, amatör spor kulübü başkanına dehşeti yaşattı

09.02.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de bir kulübün lokali işleyen kiracı, amatör spor kulübü başkanına adeta dehşeti yaşattı. Kocasinan ilçesinde icra memurlarıyla lokali icraya giden kulüp başkanı işletmecinin bıçaklı saldırısıyla yaralandı.

Kayseri'de kiracı, amatör spor kulübü başkanına dehşeti yaşattı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi Depo Sokak üzerinde meydana gelen olayda, icra memurları ile beraber kulübe ait olan lokale giden Demirspor Kulübü Başkanı Yılmaz Öztürk, burada lokali işleten M.S. ile tartıştı.

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BIÇAK DARBELERİYLE YARALANDI

Bu sırada M.S., yanına aldığı bıçak ile Öztürk’e saldırdı. Öztürk aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, saldırgan da polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

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Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Yılmaz Öztürk, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yere güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Kayseri
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