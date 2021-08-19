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Kayseri'de korkunç kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

19.08.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kayseri'de korkunç kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

E.B'nin (61) kullandığı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolunun 42. kilometresinde şarampole devrildi.

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İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada F.B. ile kızları Ş.B. ve F.B. olay yerinde, S.C. (40) ise kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile çoğunluğu çocuk 9 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

TATİLE GİTTİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Kazada ölen F.B. ile kızları Ş.B. ve F.B'nin sürücü E.B'nin eşi ile çocukları olduğu ve Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine tatile gittikleri öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kayseri
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