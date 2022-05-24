HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri'de korkunç kaza! Otomobil kamyona arkadan çarptı: 4 ölü 1 yaralı

Kayseri'de korkunç kaza! Otomobil kamyona arkadan çarptı: 4 ölü 1 yaralı

24.05.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen korkunç kazada otomobil, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Feci kazada göre 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kayseri'de korkunç kaza! Otomobil kamyona arkadan çarptı: 4 ölü 1 yaralı

Kayseri- Niğde karayolu incesu mevkiinde, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi mevkide meydana gelen kazada, 38 AGD 439 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 38 BY 342 plakalı asfalt yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AW627229_06

4 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk belirlemelerinde otomobil içerisinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de ağır yaralandığı tespit edildi. Yaralılardan biri de kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti. (İHA)

AW627229_07

AW627229_02

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyada gündem olmuştu! Diyanetten açıklama geldiSosyal medyada gündem olmuştu! Diyanetten açıklama geldi
Yunanistan'a sert tepki! "Benim için Miçotakis artık yok"Yunanistan'a sert tepki! "Benim için Miçotakis artık yok"
Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabıRus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beyazıt'taki çatışmanın nedeni tükürükmüş!

Beyazıt'taki çatışmanın nedeni tükürükmüş!

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Ankara Adliyesi’nde akılalmaz vurgun!

Ankara Adliyesi’nde akılalmaz vurgun!

Kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yayını böyle açtı

Kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yayını böyle açtı

Hastalığı sevenlerini şoka uğrattı! Covid olunca öğrenmiş

Hastalığı sevenlerini şoka uğrattı! Covid olunca öğrenmiş

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

İlginizi Çekebilir

Benzine ödediği parayı paylaşıp isyan etti! Yorumlar kızdırdı

Benzine ödediği parayı paylaşıp isyan etti! Yorumlar kızdırdı

Markette zam geleceğini duydu! "Saklıyorlar"

Markette zam geleceğini duydu! "Saklıyorlar"

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.