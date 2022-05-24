Kayseri'de korkunç kaza! Otomobil kamyona arkadan çarptı: 4 ölü 1 yaralı

Kayseri- Niğde karayolu incesu mevkiinde, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi mevkide meydana gelen kazada, 38 AGD 439 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 38 BY 342 plakalı asfalt yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk belirlemelerinde otomobil içerisinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de ağır yaralandığı tespit edildi. Yaralılardan biri de kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti. (İHA)



