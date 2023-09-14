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  4. Kayseri'de korkunç olay! 18 yaşındaki Edanur sokak ortasında katledildi

Kayseri'de korkunç olay! 18 yaşındaki Edanur sokak ortasında katledildi

14.09.2023 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 18 yaşındaki Edanur Çoban iş çıkışı evine giderken eski sevgilisinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılan Çoban, olay yerine hayatını kaybetti. Polis olay sonrası kaçan Çoban'ın eski sevgilisini yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de korkunç olay! 18 yaşındaki Edanur sokak ortasında katledildi

Olay, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Osman Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı. Edanur Çoban tabanca ile açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Osman Ç. ise olay yerinden kaçtı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Edanur Çoban'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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cinayet Kayseri

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