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Kayseri'de koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 01:51 | Son Güncelleme

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir bulunduğu karantinadan kaçan şüpheli aranıyor.

Kayseri'de koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Erkilet Çocuk Hastanesi'nde bir süre önce karantinaya alınan şüphelinin, yetkililerden izin almadan hastaneden ayrıldığı anlaşılınca polise haber verildi.

Harekete geçen polis ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri koronavirüs

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