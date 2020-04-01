Kayseri'de koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Erkilet \u00c7ocuk Hastanesi'nde bir s\u00fcre \u00f6nce karantinaya al\u0131nan \u015f\u00fcphelinin, yetkililerden izin almadan hastaneden ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131l\u0131nca polise haber verildi.\nHarekete ge\u00e7en polis ekipleri de \u015f\u00fcpheliyi yakalamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. (AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130lber Ortayl\u0131'dan sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na destekABD'de skandal olay! Dile getireni 'kovmakla' tehdit ettilerKestanenin mucizevi faydalar\u0131