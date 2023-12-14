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Kayseri'de şok eden olay! Aynı evde yaşadığı kadını av tüfeğiyle vurdu

14.12.2023 23:46 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de Mehtap A. (45), aynı evde yaşadığı Sedat Ç. (45) tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Kayseri'de şok eden olay! Aynı evde yaşadığı kadını av tüfeğiyle vurdu

Olay, saat 20.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 106'ncı Sokak'ta meydana geldi. Aynı evde yaşadıkları öğrenilen Mehtap A. ile Sedat Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Sedat Ç., evinde bulunan av tüfeği ile Mehtap A.'ya, ateş ederek, sol bacağından yaraladı.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Mehtap A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sedat Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)


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Kayseri av tüfeği
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