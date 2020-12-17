HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

17.12.2020 23:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muzaffer B. yönetimdeki 06 DJ 6271 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı'nda kontroden çıkarak tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı.

Bayrampaşa'da bariyer lüks otomobile ok gibi saplandıBayrampaşa'da bariyer lüks otomobile ok gibi saplandı

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Muzaffer B. ile Serkan A. olay yerinde hayatını kaybetti, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilden yarılı çıkarılan Halil K. Kayseri Şehir hastanesine sevk edildi.

Öte yandan aksayan tramvay seferleri otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden devam etti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandıBalıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı
İşte aşılarla ilgili yanlış bilinen gerçekler!İşte aşılarla ilgili yanlış bilinen gerçekler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ablası çok geride kaldı! Yine zirvede

Ablası çok geride kaldı! Yine zirvede

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Sivas'ta kumar oynayan 9 kişiye 51 bin 715 lira ceza

Sivas'ta kumar oynayan 9 kişiye 51 bin 715 lira ceza

Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı

Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı

Köpeği sopayla döverken görüntülendi: 947 lira para cezası kesildi

Köpeği sopayla döverken görüntülendi

Baba-oğul 20 dakika arayla koronaya yenildi

Baba-oğul 20 dakika arayla koronaya yenildi

Eşini öldüresiye dövdü, 'kendi kendine yapmıştır' dedi

Eşini öldüresiye döven kişiden 'pes' dedirten sözler

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.