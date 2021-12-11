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Kayseri'de vahşet! Eşinin ve 2 yaşındaki çocuğunun boğazını kesti

11.12.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde cinnet getirdiği iddia edilen şahıs, eşinin ve 2 yaşındaki üvey çocuğunun boğazını keserek öldürdükten sonra kendi boğazını da kesti. Henüz nedeni bilinmeyen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de vahşet! Eşinin ve 2 yaşındaki çocuğunun boğazını kesti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki ikamette meydana gelen olayda, iddiaya göre cinnet getiren Kaya D., önce tartıştığı eşi Hörmet D.'nin (20) ardından da üvey kızı Yasemin Nur S.'nin (2) boğazını kesti. Daha sonra kendi boğazını da aynı bıçakla kesen Kaya D., kardeşini arayarak yardım istedi. İkamete gelen kardeşi; Kaya D.'yi kendi imkanıyla hastaneye götürürken durumu yetkililere bildirdi.

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İhbar üzerine ikamete çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde boğazları kesilen Hörmet D. ve Yasemin Nur S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, ikamette inceleme yaptı.

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Anne ve kızın cenazeleri yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Binaya iki ay önce taşındığı öğrenilen anne ve kızının cenazelerinin çıkarılışı sırasında komşuları ise gözyaşlarını tutamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Kayseri
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