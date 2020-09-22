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  4. Kayseri'deki feci kaza kamerada! Otomobil ile tır çarpıştı

Kayseri'deki feci kaza kamerada! Otomobil ile tır çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 15:36 | Son Güncelleme

Kayseri'de tır ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde'de meydana gelen kazada, hızla gelen bir otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan tıra çarptı.

Aracın hava yastıklarının açıldığı kazada sürücü güçlükle araçtan çıkarken ilk olarak yardımına bir işçi yetişti ve sürücüyü refüje yatırdı.

ARAÇLARDAN SIZAN YAKIT ALEV ALDI

Kazadan kısa süre sonra araçlardan sızan yakıt alev aldı. Araçların yandığını gören fabrika işçileri ellerine aldığı yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

(DHA-İHA)

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