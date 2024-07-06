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  4. Kayseri'deki olaylarda iş yerinin camları kırılmıştı! Görüntülerdeki kişiler yakalandı

Kayseri'deki olaylarda iş yerinin camları kırılmıştı! Görüntülerdeki kişiler yakalandı

06.07.2024 20:50
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Kayseri'de Suriye uyruklu I.A.'nın, 7 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası sonrası meydana gelen olaylarda, bir iş yerinin camlarını kıran 3 kişi yakalandı.

Kayseri'deki olaylarda iş yerinin camları kırılmıştı! Görüntülerdeki kişiler yakalandı

Olay, 30 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Danişmentgazi Mahallesi’ndeki pazar yerinin lavabosunda meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu I.A., akrabası olan 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz ederken yakalandı. Olay sonrası çevredekiler I.A.'yı linç etmeye çalıştı. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri zırhlı araca bindirdikleri I.A.'yı gözaltına aldı.

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TUTUKLANDI

Olayı duyan çok sayıda kişi sokaklara döküldü. Suriye uyruklulara ait iş yeri ve araçlara zarar verildi. Olaya müdahale eden 21 polis memuru ve 1 itfaiye eri yaralandı. Gözaltına alınan I.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAKALANDILAR

Bir iş yerinin taşlarla camlarının kırılma görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin V.H. (39), B.H. (27) ve A.K. (53) olduğunu belirledi. Şüphelilerden V.H.'nin 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme', B.H.'nin ise 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi, polis merkezine götürüldü.

Diğer yandan mesajlaşma uygulamalarında kurulan gruplarda attığı mesajlarla halkı kin ve nefrete sevk ettiği belirlenen H.Y.T. (16), yakalandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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