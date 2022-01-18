Kayseri ve Sivas'ta deprem mi oldu? 18 Ocak Salı nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Kayseri'de gece yarısı hissedilen sarsıntı bölgedeki vatandaşları korkuttu. AFAD tarafından Kayseri'de 02:28'de bir deprem meydana geldiği açıklandı. Peki 18 Ocak 2022 Salı nerede deprem oldu?

18 OCAK NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 02.28'de merkez üssü Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem yerin 20.44 kilometre derinliğinde meydana geldi ve Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Sivas gibi çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Hava sıcaklığının eksi 7 derece olduğu Kayseri'de vatandaşlar depreme uyurken yakalanınca pek çok vatandaş endişe içerisinde sokağa çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Valilik ve belediye ekiplerinin deprem sonrası merkez ve ilçelerde hasar meydana gelip gelmediği konusunda çalışmalar başlattığı ifade edildi.

AFAD olumsuz bir ihbarın bulunmadığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!





