Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı (3)

SALDIRGAN CHP'Lİ ÇIKTI

CHP Kayseri Kocasinan İlçe Teşkilatı'na dün camları kırarak girdikten sonra içerideki eşyalara zarar veren ve polis tarafından gözaltına alınan Özgür Terazi'nin (29) parmak izinden saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğu saptandı. Özgür Terazi'nin aynı zamanda CHP Kocasinan üyesi olduğu ortaya çıktı. 2011 yılından beri Kocasinan CHP ilçe teşkilatının üyesi olan ve partide aktif görev aldığı belirlenen Terazi'nin çok sayıda kasten yaralama suçundan hakkında işlem yapıldığı, bu olayı gerçekleştirmeden önce de uyuşturucu madde kullandığı anlaşıldı.

CHP POLİTİKALARINA TEPKİ İÇİN YAPMIŞ

Gözaltına alınan terazi'nin verdiği ifadesinde CHP politikalarını beğenmediği için bu eylemi gerçekleştiğini itiraf ettiği öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Terazi, nöbetçi Mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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