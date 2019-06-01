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Kayseri'de muhteşem SoloTürk gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 18:08 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi SoloTürk, Kayseri'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı etkinlikte gösteri yaptı.

Kayseri'de muhteşem SoloTürk gösterisi

KAYSERİ, (DHA) - TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi SoloTürk, Kayseri'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı etkinlikte gösteri yaptı.
SoloTürk'ün, Talas ilçesi Harman Mahallesi'nde yaptığı gösteriyi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve çok sayıda kişi izledi. Etkinlikte SoloTürk ekibi çeşitli akrobatik hareketler sergiledi. Kent sakinleri gösteriyi ilgiyle takip etti. Yaklaşık yarım saat süren gösterinin ardından kalabalık dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de muhteşem SoloTürk gösterisiKayseri'de muhteşem SoloTürk gösterisiKayseri'de muhteşem SoloTürk gösterisiKayseri'de muhteşem SoloTürk gösterisi

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