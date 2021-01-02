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'Kayyum 84 işçinin işine son verdi' iddiasına açıklama

02.01.2021 14:27 | Son Güncelleme:
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'Kayyum 84 işçinin işine son verdi' iddiasına açıklama

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 'Kayyum 84 işçinin işine son verdi' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Kayyum 84 işçinin işine son verdi' iddiaları üzerine açıklama yaptı. Söz konusu 84 kişinin ilaçlamada çalışan mevsimlik işçi olduğu, çalışma sürelerini tamamladıkları ve 2021 yılı ilaçlama sezonunda yeniden çalışmaya başlayacakları anlatılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bazı medya organlarınca yayınlanan 'Kayyum 84 işçinin işine son verdi' başlıklı haberde, pandemi döneminde işten çıkarma yasağına rağmen işçilerin işten çıkarıldığına yönelik iddialara yer verilmiştir. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu haberde geçen 84 işçi, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, ilimizin ilaçlama işlerinde çalıştırılan mevsimlik işçilerdir. Bu işçiler, adı geçen kanun kapsamında en fazla 9,5 ay süreyle çalıştırılabilmektedir ve belirtilen süreden daha fazla çalıştırılması kanunen mümkün değildir. Yapılan incelemeler sonucu, söz konusu işçilerin çalışma sürelerinin tamamlandığı ve pandemi döneminde yasaklanan işçi çıkarma kapsamında bulunmadıkları tespit edilmiştir. Bu haliyle yapılan uygulama işten çıkarma olmayıp, çalışma süresinin dolmasıyla ilgilidir. Yine haberde ifade edildiği gibi bu çalışma sistemi yeni bir uygulamada değildir. 10 yıldır aynı şekilde uygulanmakta olan bu çalışma sistemine 2021 yılı içinde de ilaçlama sezonu boyunca devam edilecektir. Ayrıca, haberde işten çıkarıldığı iddia edilen işçilerimiz, 2021 yılı ilaçlama sezonuyla birlikte yeniden çalışmaya başlayacaktır. Bazı çevrelerce kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar tamamen asılsız olup yapılan hizmetleri gölgeleyerek kamuoyunda olumsuz algı yaratmaya yönelik çabalardan ibarettir."

Kaynak: DHA


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