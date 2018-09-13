Kaza ihbarından cinayet şüphesi çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde kaza ihbarına giden polis ekipleri, otomobil sürücüsünü bıçaklanmış halde ölü buldu.
Evka 3 Mahallesi'nde kaza ihbarına giden polis ekipleri, Gerzan Tan'ın kullandığı 34 SY 6279 plakalı otomobili, 127. Sokak'ta 35 HD 9929 plakalı çekici araca çarpmış, sürücüsünü de hareketsiz halde buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak izlerine rastlanan Tan'ın kan kaybından öldüğü belirlendi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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