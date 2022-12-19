Kaza sonrası zeytinler yola saçıldı! Küreği eline alıp...

Bursa'da, işçi servis otobüsünün kavşaktan dönüş yapan kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken 1,5 ton zeytin yola saçıldı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Orhangazi-Bursa Karayolu, Gedelek Mahallesi kavşağında meydana geldi. Gedelek Mahallesi’ndeki zeytin bahçesinden topladığı 1,5 ton zeytini kamyonetine yükleyen Reşat K. (54), evine gitmek için yola çıktı. Gedelek kavşağından Orhangazi-Bursa Karayolu’na çıkış yapmak isteyen Reşat K. yönetimindeki kamyonete, Gemlik'ten Yalova istikametine giden Fevzi Ş. (50) yönetimindeki işçi servis otobüsü çarptı.
Kaza sonrasında kontrolden çıkan kamyonet refüje savrulurken, kasasındaki selelerde bulunan yaklaşık 1,5 ton zeytin yola saçıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Reşat K. yola saçılan zeytinleri kürekle selelere doldurarak kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)