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  4. Kaza yapan otobüsün sürücüsü fenomen çıktı! Aşırı hızdan ceza yedi

Kaza yapan otobüsün sürücüsü fenomen çıktı! Aşırı hızdan ceza yedi

26.06.2024 17:17
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Zonguldak'ta bir otobüsle bir aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralanmıştı. Otobüsün sürücüsünün sosyal medyada 1 milyon takipçisi bulunan Serenay Göç olduğu tespit edildi. Göç'e aşırı hızdan ceza kesilirken araç sürücüsüne de hatalı manevradan işlem yapıldı.

Kaza yapan otobüsün sürücüsü fenomen çıktı! Aşırı hızdan ceza yedi

Zonguldak'ta, kavşakta 4 kişinin yaralandığı kazada, otomobille çarpışan yolcu otobüsünün şoförünün, 1 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Serenay Göç (28) olduğu ortaya çıktı. Göç'e, kavşağa yaklaşırken hızını azaltmadığı ve hız sınırını yüzde 50 aştığı gerekçesiyle 6 bin 439 lira ceza kesildi, hatalı manevra yapan otomobil sürücü hakkında ise adli işlem yapıldı.

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FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Gökçebey ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. B.Ç. yönetimindeki otomobil, kavşakta sürücüsünün hatalı manevra yapması sonucu savrulup, Serenay Göç idaresindeki 59 KS 401 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü ile otobüsteki 3 yolcu yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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SÜRÜCÜ FENOMEN ÇIKTI

Bu arada otobüs şoförü Serenay Göç’ün sosyal medya fenomeni olduğu ve 1 milyon takipçisi bulunduğu belirlendi. Göç'ün ayrıca doğum gününe 1 saat kala kazaya karıştığı ortaya çıktı.

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HIZ CEZASI YEDİ

Polis ekipleri, saatte 100 kilometre hızla kavşağa girdiğini tespit ettikleri Göç'e, hız sınırını yüzde 50 üzerinde aştığı için 6 bin 439 lira ceza uyguladı. Otomobil sürücüsü B.Ç.'nin ise kavşakta hatalı manevra yaptığı tespit edildi ve adli işlem yapıldığı belirtildi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası fenomen
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