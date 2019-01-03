Kaza yaptı, ambulansa götürülürken sorduğu soru tebessüm ettirdi!

Kaza, akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulaziz Hebbo yönetimindeki 16 MG 364 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Hebbo, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ARAÇTA BULUNAN ETLERİ DÜŞÜNDÜ

Sürücü Abdülaziz Hebbonun ambulansa gittiği sırada ise "Araçta etlerim var, onları nasıl alacağım" demesi dikkat çekti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)





