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Kaza yaptı, ambulansa götürülürken sorduğu soru tebessüm ettirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 00:15 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan Suriyeli sürücü Abdulaziz Hebbo (23), "Araçta etlerim var, onları nasıl alacağım?" dedi.

Kaza yaptı, ambulansa götürülürken sorduğu soru tebessüm ettirdi!

Kaza, akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulaziz Hebbo yönetimindeki 16 MG 364 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Hebbo, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ARAÇTA BULUNAN ETLERİ DÜŞÜNDÜ

Sürücü Abdülaziz Hebbonun ambulansa gittiği sırada ise "Araçta etlerim var, onları nasıl alacağım" demesi dikkat çekti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl trafik kazası

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