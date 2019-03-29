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Kazada ağır yaralanan kadının polisten "şaşırtan" isteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:56 | Son Güncelleme

Hollanda'da trafik kazasında ağır yaralanan ve polisten sosyal medyada paylaşmak üzere fotoğrafını çekmesini isteyen kadının sıra dışı isteği polis tarafından geri çevrildi

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da trafik kazasında ağır yaralanan bir kadın, sosyal medya hesabında paylaşıp beğeni alabilmek için polisten fotoğrafını çekmesini istedi.

Hollanda polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Zaanstreek bölgesinde trafik kazası sonucu ağır yaralanan bir kadının, sosyal medya hesabında paylaşmak üzere polis memurundan yaralı halinin fotoğrafını çekmesini istediği belirtildi.

Açıklamada, olay yerine giden polisin yolu trafiğe kapattığı ve yaralanan kadının yanına giderek bilgi almaya çalıştığı ifade edildi.

Acilen hastaneye götürülmek için sedyeye konulan kadının görevli polise, "Sayın memurum, sağ cebimde telefonum var. Rica etsem Instagram hesabım için fotoğrafımı çekebilir misiniz? Bu fotoğraf çok beğeni alır." dediği aktarıldı.

Kadının bu isteğine şaşıran polisin ise bu talebi reddettiği ve kadına acil şifalar dilediği kaydedildi.

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