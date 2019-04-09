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Kazada ölen kadın motosiklet sürücüsü gözyaşlarıyla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 19:55 | Son Güncelleme

Kazada ölen kadın motosiklet sürücüsü gözyaşlarıyla uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kullandığı motosikletle beton mikseriyle çarpışması sonucu yaşamını yitiren kadın sürücü toprağa verildi.

Meral Bacınoğlu'nun (40) kullandığı 48 VU 317 plakalı motosiklet, dün Kıbrıs Şehitleri Caddesi Lise Kavşağı yakınında, B.Ç, yönetimindeki 48 U 2805 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

Kazada hayatını kaybeden Bacınoğlu, Kerem Aydınlar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ortakent Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenaze törenine, Bodrum Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu ve polis memurları ile AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen'in yanı sıra vatandaşlar katıldı. Meral Bacınoğlu'nun babası emekli başkomiser Hüseyin Avni Bacınoğlu'nun da bir süre önce vefat ettiği, annesinin ise rahatsızlığı nedeniyle cenaze törenine katılamadığı belirtildi.

Öte yandan, kazayla ilgili gözaltına alınan beton mikserinin sürücüsü B.Ç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum cenaze sürücü trafik kazası

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