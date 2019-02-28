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Kazada topuğu parçalanan hastaya kürek kemiği kısmından yeni topuk yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.02.2019 10:34 | Son Güncelleme

Denizli’de motosiklet kazası sonucu sağ ayak topuk bölgesinde doku kaybı olan işitme engelli ve aynı zamanda profesyonel hentbol oyuncusu genç adam, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan başarılı serbest doku nakli operasyonuyla sahalara geri dönme şansı yakaladı.Seyahat ettiği motosiklete otomobil çarpması sonucu yaralanan ve PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servise kaldırılan 32 yaşındaki bir çocuk babası işitme engelli Süleyman Önür, sağ ayak topuk bölgesinde topuk kemiğine kadar deri ve deri altı dokuda büyük hasar olması nedeniyle Plastik Cerrahi bölümü tarafından acil olarak ameliyata alındı.

Kazada topuğu parçalanan hastaya kürek kemiği kısmından yeni topuk yapıldı

Denizli’de motosiklet kazası sonucu sağ ayak topuk bölgesinde doku kaybı olan işitme engelli ve aynı zamanda profesyonel hentbol oyuncusu genç adam, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan başarılı serbest doku nakli operasyonuyla sahalara geri dönme şansı yakaladı.
Seyahat ettiği motosiklete otomobil çarpması sonucu yaralanan ve PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servise kaldırılan 32 yaşındaki bir çocuk babası işitme engelli Süleyman Önür, sağ ayak topuk bölgesinde topuk kemiğine kadar deri ve deri altı dokuda büyük hasar olması nedeniyle Plastik Cerrahi bölümü tarafından acil olarak ameliyata alındı. İlk müdahalesinin ardından PAÜ Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğine yatırılan hastanın yara yerindeki tüm ölü dokular ameliyatlarla temizlendi.
Aynı zamanda profesyonel hentbol oyuncusu olan genç hastanın sahalara geri dönebilmesi için topuk dokusunun fonksiyonel olacak şekilde tekrar yapılması planlandı. Ameliyat sonrası ayağa kalkan genç çok mutlu olduğunu belirtti.

"Damarlar ile birlikte alınan cilt dokusu topuk bölgesine aktarıldı"
Operasyonu yapan Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Hakan Özcan yapılan ameliyat ile topuk dokusunun yeniden oluşturulduğunu ve hastanın tekrar sahalara dönebileceğini belirtti. Özcan ameliyat hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Planlanan operasyon ile sol kürek kemiği yan kısmından damarları ile birlikte alınan cilt dokusu topuk bölgesine aktarıldı. Mikrocerrahi olarak damarların dikilmesi ile hastanın sırtından alınan dokunun beslenmesi sağlandı. Hastanın bu işlem ile sağ topuğunda sol topuğuna göre yükseklik farkı olmadığını belirterek hastanın uygun fizik tedavi sonrası sahalara dönebilecek."

Kazada topuğu parçalanan hastaya kürek kemiği kısmından yeni topuk yapıldı

Kazada topuğu parçalanan hastaya kürek kemiği kısmından yeni topuk yapıldı

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