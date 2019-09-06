HABER

Kazada vefat eden özel harekat polisinin cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 19:21 | Son Güncelleme

Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan özel harekat polisi Muhammet Mert Altaş'ın cenazesi defnedildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede vefat eden özel harekat polisi Muhammet Mert Altaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Diyarbakır'daki hastanede yaşamını yitiren ve Türk bayrağına sarılı naaşı helikopterle Bitlis'e gönderilen Altaş için önce Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kutludoğum Cami İmam Hatibi Hadi İnce tarafından dua edildi. Bu sırada duygulu anlar yaşayan Altaş'ın yakınlarını, meslektaşları ile yetkililer teskin etti.

Daha sonra meslektaşlarınca omuzlara alınarak cenaze nakil aracına taşınan Altaş'ın naaşı, baba ocağı Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ulu Cami'ye götürüldü.

Altaş'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazı sonrası aynı ilçedeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na defnedildi.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğündeki törene, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kurum amirleri, askeri erkan, emniyet personeli, vatandaşlar ile Altaş'ın yakınları katıldı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli Muhammed Mert Altaş, 31 Ağustos'ta Muş'tan baba ocağı Bitlis'in Ahlat ilçesine gelirken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak Diyarbakır'daki bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kazada araçtaki özel harekat polisi Mehmet Fatih Tatlısu da hayatını kaybetmişti.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Dünyanın en verimli ırkları Türkiye’de görücüye çıkıyorDünyanın en verimli ırkları Türkiye’de görücüye çıkıyor
Bakan Soylu: 100 bin Suriyeli'nin İstanbul'dan başka vilayetlere gitmesi konusundaki hareketlenmeyi sağladıkBakan Soylu: 100 bin Suriyeli'nin İstanbul'dan başka vilayetlere gitmesi konusundaki hareketlenmeyi sağladık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Muhammet Mert Altaş Özel Harekat polis tören trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

HDP'li başkan gözaltına alındı!

HDP'li başkan gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik helikopter uçuşu açıklaması

Bakan Akar'dan kritik açıklama!

Son dakika... Maltepe'de hareketlilik! Pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı: Yaralılar var

Pompalıyla saldırdı! Yaralılar var...

Tunceli'de ortalık karıştı! Havaya ateş açınca linç etmek istediler

Tunceli'de ortalık karıştı! Pompalıyla ateş açınca...

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-14' uygulaması

İstanbul'a karadan ve havadan abluka! Birçok nokta tutuldu

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan görevinden istifa etti

İYİ Parti'de 'MHP' istifası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.