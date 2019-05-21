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Kazada yaralanan sürücü 16 gün sonra öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 12:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan sürücü 16 gün sonra hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, 5 Mayıs Pazar günü Eyyübiye ilçesine bağlı Sadun Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kazada yaralanan sürücü 16 gün sonra öldü

Şanlıurfa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan sürücü 16 gün sonra hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, 5 Mayıs Pazar günü Eyyübiye ilçesine bağlı Sadun Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil ile Halil Darga’nın (25) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Halil Darga, 16 gün sonra hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri yapılan cenaze, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazada yaralanan sürücü 16 gün sonra öldü

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