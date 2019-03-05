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Kazadan dakikalar önce aracının içinde "drift" videosu izlemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 21:54 | Son Güncelleme

Maslak'ta tamirden aldığı aracını test ederken kaza yaparak ölen Vedat Gülbey (24) son yolculuğuna uğurlandı. Gülbey'in kazadan dakikalar öncesinde aracının içinde 'drift' videosu izleyerek ilerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Maslak'ta dün öğlen saatlerinde sanayiden aldığı aracını test etmek isterken dere yatağına uçarak hayatını kaybeden Vedat Gülbey son yolculuğuna uğurlandı. Kağıthane Hamidiye Ulu Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Gülbey'in ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Gülbey Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAZA YAPTIĞI ARAÇTA DRİFT VİDEOLARI İZLİYORDU

Otomobil tutkunu Gülbey hız merakıyla da tanınıyordu. Vedat Gülbey'in sosyal medya hesaplarında araçlarla çekilmiş birçok fotoğraf ve görüntüsü bulunuyor. Vedat Gülbey'in kazadan önce aracının içinde 'drift' adı verilen otomobil gösterisi izlerken çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı. Gülbey'in sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüde hem kaza yaptığı araçla ilerlediği hem de video izlediği görülüyor. Öte yandan kaza anı da güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde hızla gelen aracın kontrolden çıkarak dere yatağına uçtuğu görülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
maslak Kaza

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