Kazadan sonra hasara bakmak için aracından inen sürücü TIR'ın altında kaldı

Feci kaza, dün sabah, Akçay Caddesi 6'ncı Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sinem Kuran (45) yönetimindeki otomobil, Ali Kuş idaresindeki TIR'a yandan çarptı. Maddi hasarlı kaza üzerine otomobilinden inen Kuran, hareket eden TIR'ın altında kaldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ FARK ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kuran’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, TIR sürücüsü Ali Kuş gözaltına alındı.

Kuş’un ifadesinde kazayı fark etmediğini, Kuran’ın araçtan indiğini görmediğini söylediği öğrenildi. Kuş, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

