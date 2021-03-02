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  4. Kazadan sonra hasara bakmak için aracından inen sürücü TIR'ın altında kaldı

Kazadan sonra hasara bakmak için aracından inen sürücü TIR'ın altında kaldı

02.03.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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Kazadan sonra hasara bakmak için aracından inen sürücü TIR'ın altında kaldı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Sinem Kuran (45), çarptığı TIR'ın otomobiline verdiği zararı kontrol etmek isterken hareket eden TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Ali Kuş (65), ifadesinde kazayı fark etmediğini, Kuran'ı görmediğini söyledi.

Feci kaza, dün sabah, Akçay Caddesi 6'ncı Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sinem Kuran (45) yönetimindeki otomobil, Ali Kuş idaresindeki TIR'a yandan çarptı. Maddi hasarlı kaza üzerine otomobilinden inen Kuran, hareket eden TIR'ın altında kaldı.

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TIR SÜRÜCÜSÜ FARK ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kuran’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, TIR sürücüsü Ali Kuş gözaltına alındı.

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Kuş’un ifadesinde kazayı fark etmediğini, Kuran’ın araçtan indiğini görmediğini söylediği öğrenildi. Kuş, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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