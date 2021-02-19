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Kazadan sonra polisi ekmek arası köfte yiyerek beklediler: 'Karnımız çok acıkmıştı'

19.02.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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Kazadan sonra polisi ekmek arası köfte yiyerek beklediler: 'Karnımız çok acıkmıştı'

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada maddi hasar meydana gelen otomobildeki 3 kişi ise polisi ekmek arası köfte yiyerek bekledi.

Savaştepe Çevre Yolu'nda bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Soma istikametinden Balıkesir yönüne giden Serdar Günay idaresindeki otomobil, Balıkesir'den Savaştepe'ye dönen Üzeyir Tulum'un kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Tulum'un kullandığı otomobil, çevre yoluna girmek için bekleyen Bilal Er (23) idaresindeki otomobile çarptı.

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YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, Alperen Yusuf Günay (9), Üzeyir Tulum (49) ve Emine Tulum (49) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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POLİSİ EKMEK ARASI KÖFTE YİYEREK BEKLEDİLER

Kazada maddi hasar meydana gelen aracın sürücüsü Bilal Er ise beraberinde bulunan Çağlar Eker ve Sinan Tetik ile birlikte ekmek arası köfte yiyerek polisin gelmesini bekledi.

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Otomobilin sahibi Çağlar Eker; "Karnımız çok acıkmıştı. Köfte ekmek ve ayran aldık. Arabayla bir yere gidip yiyecektik. Ana yola çıkmak için için beklerken kaza oldu. Biz de burada yiyelim dedik. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

(DHA)

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