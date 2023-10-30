Kazakistan'da maden ocağında felaket! Can kaybı yükseldi

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan’ın Karaganda bölgesindeki kömür madeninde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 45’e yükseldiği aktarılarak, 1 madenciyi ise arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Karaganda bölgesindeki “ArcelorMittal Temirtau” metalürji şirketine ait kömür madeninde 28 Ekim’de metan gazı patlaması meydana gelmiş, patlama sırasında madende bulunan 252 madenciden 205’i sağ kurtulmuştu.

Kırgızistan, Rusya, Fransa, Tacikistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Belarus liderleri ile bazı uluslararası kuruluşların başkanları Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e ve hayatını kaybeden işçilerin ailelerine taziye mesajı gönderdi.

“ArcelorMittal Temirtau” metalürji şirketine ait olduğu öğrenilen madende ilk belirlemelere göre metan gazının patladığı belirtilmişti.

(İHA)





