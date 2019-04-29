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Kazakistan'da Halk Asamblesi Kurultayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 19:44 | Son Güncelleme

Kurultaya Türkiye, Kırgızistan, Rusya ve Almanya'dan delegeler katıldı - Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kürdaş Zorlu: - "(Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan) Nazarbayev, Türk dünyası iş birliği ve entegrasyon sürecinde büyük bir şans"

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Türkiye, Rusya, Kırgızistan ve Almanya'dan delegelerin katılımıyla Kazakistan Halkı Asamblesinin 27. Kurultayı yapıldı.

Barış ve Uyum Sarayı'nda gerçekleştirilen "Barış ve uyum formülü, birlik ve yenilenme" temalı kurultaya, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yanı sıra Kazakistan'da yaşayan etnik azınlık grupları dernekleri temsilcileri, milletvekilleri, yabancı ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli iştirak etti.

Ayrıca kurultayda Türkiye, Kırgızistan, Rusya ve Almanya'dan delegeler de yer aldı.

Türkiye adına Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi siyaset bilimci Prof. Dr. Kürşad Zorlu, kurultayda yaptığı konuşmada, siyaset uzmanı olarak 20 yıldır Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in çalışmalarını araştırdığını belirterek, "Nazarbayev’in 'Manevi Yenilenme' makalesi sadece Kazak halkı için değil Türkiye halkı için de geleceğe yol gösteren bir makale." dedi.

Nazarbayev için "Türk dünyasının aksakalı, günümüzün Bilge Kağanı" nitelendirmesini yapan Zorlu, "Nazarbayev, Türk dünyası iş birliği ve entegrasyon sürecinde büyük bir şans." diye konuştu.

Zorlu, Türkiye ile Rusya iliskilerinin düzelmesinde Nazarbayev'in üstlendiği role vurgu yaparak, "Nazarbayev'in Liderliği" adlı kitap yazdığını ve 4 dilde yayınlanacak kitabın tanıtımının 6 Temmuz'da Kazakistan'da yapılacağını sözlerine ekledi.

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Kazakistan Halkı Asamblesi Kurultayı

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