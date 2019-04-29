Kazakistan'da Halk Asamblesi Kurultayı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Türkiye, Rusya, Kırgızistan ve Almanya'dan delegelerin katılımıyla Kazakistan Halkı Asamblesinin 27. Kurultayı yapıldı.

Barış ve Uyum Sarayı'nda gerçekleştirilen "Barış ve uyum formülü, birlik ve yenilenme" temalı kurultaya, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yanı sıra Kazakistan'da yaşayan etnik azınlık grupları dernekleri temsilcileri, milletvekilleri, yabancı ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli iştirak etti.

Ayrıca kurultayda Türkiye, Kırgızistan, Rusya ve Almanya'dan delegeler de yer aldı.

Türkiye adına Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi siyaset bilimci Prof. Dr. Kürşad Zorlu, kurultayda yaptığı konuşmada, siyaset uzmanı olarak 20 yıldır Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in çalışmalarını araştırdığını belirterek, "Nazarbayev’in 'Manevi Yenilenme' makalesi sadece Kazak halkı için değil Türkiye halkı için de geleceğe yol gösteren bir makale." dedi.