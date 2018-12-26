Kazaya giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, göreve giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Saltukova beldesinde meydana gelen trafik kazası ihbarına giden Murat Ç. idaresindeki itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Murat Ç. ile araçta bulunan itfaiye erleri Aydoğan S. ve Alper M. yaralandı.
İtfaiye erleri, kaza mahalline gelen mesai arkadaşları tarafından araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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