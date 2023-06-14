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  4. Kazaya karışan araca saldırıp, hurdaya çevirdiler! Ortalık savaş alanına döndü

Kazaya karışan araca saldırıp, hurdaya çevirdiler! Ortalık savaş alanına döndü

14.06.2023 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen trafik kazasının ardından ortalık savaş alanına döndü. Tekme tokat birbirine giren sürücülerin kavgasına yakınları da karıştı. Sürücülerden birinin yakınları, kazaya karışan diğer otomobile saldırdı. Beyzbol sopalı bir kişi ise defalarca vurduğu aracı adeta hurdaya çevirdi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri öfkeli kalabalığı biber gazı sıkarak dağıttı.

Kazaya karışan araca saldırıp, hurdaya çevirdiler! Ortalık savaş alanına döndü

Antalya'daki kaza, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 aracın karıştığı kaza sonrası tartışma çıktı. Araçlardan inen sürücüler sözlü tartışmanın ardından birbirine tekme tokat saldırmaya başladı.

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KAZA YAPAN ARACI HURDAYA ÇEVİRDİLER

Tansiyonun yükseldiği o anlarda kavgaya bir tarafın yakınları da dahil olunca kavga büyüdü. Kazada araçlarında zarar oluşan öfkeli kalabalık hıncını çarpan araçtan çıkarttı. Önce otomobilin aynasını kırıp kapısını ve camına tekmeyle zarar veren öfkeli gruptan bir kişi elinde beyzbol sopasıyla aracı adeta hurdaya çevirdi.

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ÇOK SAYIDA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Aracın camlarını parçalayıp kaputuna defalarca vuran öfkeli genç yine arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Zaman zaman polise de zorluk çıkaran taraflara biber gazıyla müdahale edilirken kavgaya karışanlar gözaltına alındı.

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Tekme ve tokatların havada uçuştuğu, bir aracın camları ve kapılarının sopalarla kırıldığı anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedilip sosyal medyada yayınlandı. (İHA)

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