HABER

KDC ile Rusya arasında 500 milyon dolarlık demiryolu anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 21:02 | Son Güncelleme

Rusya Demiryolları Şirketi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki demir yolu ağının onarımı ve genişletilmesini üstlenecek

Rusya’nın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile 500 milyon dolarlık demir yolu anlaşması imzaladığı bildirildi.

Afrika basınındaki haberlere göre, Rusya Demiryolları Şirketi’nin (RZD) internet sitesinden yapılan açıklamada, Soçi’de düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomik Forumu sırasında RZD yetkilileri ile KDC Ulaşım ve İletişim Bakanı Didier Mazengu Mukanzu arasında, KDC’deki demir yolu ağının onarımı ve genişletilmesi üzerine iyi niyet anlaşması imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, projenin KDC’deki demir yollarının modernizasyonu, inşası ve lojistiğinin geliştirilmesini içerdiği ve 500 milyon dolar tutarında olduğu ifade edildi.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, anlaşmayla ilgili olarak 10 Kasım’da Rusya’dan bir heyetin başkent Kinşasa’ya geleceğini belirtti.

Soçi’deki ilk Rusya-Afrika Ekonomik Forumuna, Afrika’dan 30’dan fazla ülkenin lideri ve 3 bin diplomat, iş adamı ve bürokrat katıldı.

Rus medyasına göre, Nijer, Gine ile KDC, ABD ve Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı Rus iş adamı Konstantin Malofeyev ile 2,5 milyar dolar tutarında petrol ve ulaşım anlaşmasına vardı.

Diğer yandan, Moskova yönetimi, bu yıl içinde Afrika’ya 4 milyar dolar değerinde silah satışı yapmayı planlıyor.

PARTNER Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu! Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu!
Kargosu yanlış kişiye verilen öğrenci şikayetçi olduKargosu yanlış kişiye verilen öğrenci şikayetçi oldu
MSB'den flaş açıklama: Karşılık verildiMSB'den flaş açıklama: Karşılık verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika Kongo Demokratik Cumhuriyeti Rusya

En Çok Okunan Haberler

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Emeklilikte yaşa takılanlar dikkat!

Emeklilikte yaşa takılanlar dikkat!

Görüntüler infial yaratmıştı! O baba hakkında karar

Görüntüler infial yaratmıştı! O baba hakkında karar

Rusya'dan yeni açıklama

Rusya'dan yeni açıklama

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den YPG/PKK'nın Türkiye'deki sivillere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

Son dakika! MSB'den flaş açıklama: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ateşlerine karşılık verildi

MSB'den flaş açıklama: Karşılık verildi

Suriyelilerin hukuksuz olarak sınır dışı edildiği iddiasına Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yanıt

'Suriyeliler zorla sınır dışı ediliyor' iddiasına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 terörist öldürüldü

MSB duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

MİT'ten operasyon! 'Meksika İmamı' Osman Karaca tutuklandı

MİT'ten operasyon! "Meksika İmamı" tutuklandı

Mazlum Kobani kimdir? Ferhad Abdi Şahin kimdir? Kırmızı bültenle aranan teröristin geçmişi

Kırmızı bültenle aranan teröristin geçmişi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.