KDC'de koleradan ölümler artıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) şubat ayından bu yana ortaya çıkan kolera salgınında çoğunluğu çocuk 127 kişi hayatını kaybetti.

Kasai Bölgesi Sağlık Müdürü Hippolyte Mutombo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23'ü son 2 ayda olmak üzere toplam 127 kişinin koleradan yaşamını yitirdiğini söyledi.

Mutombo, salgından etkilenen 2 bin 100 kişinin bölgedeki kliniklerde tedavi gördüğünü belirtti.

Diğer yandan zengin yer altı kaynaklarına rağmen KDC'nin en fakir bölgelerinden biri sayılan Kasai'de halk, içme suyunun olmaması nedeniyle birçok hastalıkla karşı karşıya kalıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Ağustos tarihli verilerine göre, yılbaşından bu yana ülkede 15 bin 843 kolera vakası görülürken, bunların 556'sı ölümle sonuçlandı.

Kasai eyaletinin en kalabalık yerleşim birimi olan Mbujimayi, kolera salgınından en fazla etkilenen kent konumunda yer alıyor.

