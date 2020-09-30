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Keçi otlatırken cinsel saldırıya uğradı! Mahkemeden isyan ettiren karar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2020 14:58 | Son Güncelleme

Aydın'da, lise öğrencisi N.Ö.'ye (14) cinsel saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan şüpheli Kayhan D. (25), 4 ay tutuklu kaldıktan sonra ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Sanığın tahliye edilmesinin ardından konuşan N.Ö., ''Beklemediğim bir anda saldırıya uğradım. Çok korktum. Bana bunu yaşatan kişinin tahliye edilmesine şaşırdım'' dedi.

Keçi otlatırken cinsel saldırıya uğradı! Mahkemeden isyan ettiren karar

Bozdoğan ilçesinin kırsal Başalan Mahallesi'nde yaşayan lise birinci sınıf öğrencisi N.Ö., 15 Mayıs'ta amcasının da aralarında bulunduğu yakınları ile keçilerini ormanlık alana otlatmaya götürdü. Bir ara yakınlarının gerisinde kalan N.Ö.'ye, iddiaya göre arkasından gelen Kayhan D. saldırdı. N.Ö., ağzını kapatıp, kendisini yere yatırmak isteyen Kayhan D.'den elini ısırarak kurtulduktan sonra bağırarak amcasından yardım istedi. Bunun üzerine neye uğradığını şaşıran Kayhan D., koşarak uzaklaştı. N.Ö., yaşadıklarını amcasına anlattı. Eve dönen amca, yaşananları N.Ö.'nün babası Hasan Ö.'ye anlattı. Bunun üzerinden Hasan Ö., savcılığa gidip Kayhan D. hakkında suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Nazilli ilçesinde 5 gün sonra yakalanan Kayhan D., sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Kayhan D. hakkında dava açıldı. Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 22 Eylül'de görülen davanın ilk duruşmasında Kayhan D., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, tahliyesini istedi. Mağdur N.Ö. de pedagog eşliğinde mahkemede ifade verip, yaşadıklarını anlatarak Kayhan D.'den şikayetçi olduğunu söyledi. İfadeleri dinleyen ve dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, 4 ay tutuklu kalan sanık Kayhan D.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

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‘ÇOK KORKTUM’

Sanık Kayhan D.'nin tahliye edilmesine tepki gösteren baba Hasan Ö., "Sanığın adli kontrol şartı ile tahliye edilmesi bizi üzdü" dedi. Yaşadıklarını anlatan N.Ö. ise, "Beklemediğim bir anda saldırıya uğradım. Çok korktum. Bana bunu yaşatan kişinin tahliye edilmesine şaşırdım. Tutukluluğunun devam etmesini bekliyordum" diye konuştu.

N.Ö.'nün kuzeni Özkan Ö. de sanığın tahliye edilmesinin kendilerini üzdüğünü belirtip "14 yaşındaki bir çocuğa bunu yapan biri, kim bilir daha başka kimlere neler yapar. Yetkililerden bu olay karşısında adaletin sessiz kalmamasını ve sanığa gerekli cezanın verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
salın bakalım. acaba sizin 14 yaşındaki kızınıza da aynısını yapsaydı serbest birakacakmiydin hakim bey yada hanim
Adalet neden böyle yapıyor? Bu tip olaylarda serbest bırakılıyorlar bu işin ehli yorum yapabilir mi??
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