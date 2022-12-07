Keçiboynuzu nasıl tüketilir, ne kadar yenmeli? Keçiboynuzu nasıl kaynatılıp içilir, neye iyi gelir?

Keçiboynuzunun bir diğer ismi "harnup"tur. Keçiboynuzu baklagiller familyasının bir üyesidir. Tohumundan özünden ve hatta tozundan faydalanılan bir bitkidir. Türkiye’de keçiboynuzu denildiğinde akla ilk olarak pekmez hâli gelir. İçinde K ve E vitaminleri başta olmak üzere kalsiyum, potasyum, çinko minneralleri barındırır. İyi bir antioksidan kaynağıdır. İnsan sağlığında pek çok fayda sağlayan keçiboynuzu nasıl tüketilir diye halk arasında çok fazla sorgulanır. Keçiboynuzu farklı şekillerde tüketilebilir. Keçiboynuzunun sert hâli bulunuyorsa ılık suda bekletebilir ya da emerek tüketebilirsiniz. Pekmez hâlini tüketebilirsiniz. Sert hâli günümüzde çabuk kurtlanabildiği için çok tercih edilmez.

Keçiboynuzu nasıl tüketilir?

Bilinçli tüketiciler sağlıklı olmak için doğal ve dengeli beslenmenin farkındadırlar. Bu nedenle de keçiboynuzu gibi faydalı besinlerin yıllardır bilinen ürünlerin tüketilmesi her geçen gün daha da artar. Keçiboynuzu meyvesinden elde edilen geniş bir ürün yelpazesi bulunur. Çok yönlü ve son derece faydalı bir gıda maddesi olarak bilinir. Ancak bu ürünlerin tarladan sofraya gıda güvenilirliği çerçevesinde ve ürüne faydalı özellikleri katan bileşenlerin mümkün olduğunca az zarar görerek işlenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Keçiboynuzunun yenme şekli tercihe göre değişkenlik gösterir. 4 farklı tüketim şekli bulunmaktadır. Bunlardan bahsedecek olursak şu şekilde sıralayabiliriz:

Çiğ olarak tüketilebilir.

Pekmez olarak yenebilir.

Toz hâline getirilerek kullanılabilir.

Sağlık kürlerine eklenebilir.

Keçiboynuzu nasıl yenir?

Keçiboynuzu sert bir besindir. Kemirme ve emme yöntemiyle çiğ olarak tüketilebilir. Ancak uzmanlar bu tüketim şekillerini çok sağlıklı bulmaz ve önermezler. Bunun en büyük sebebi ise kurumuş ve sertleşmiş olan keçiboynuzlarının içerisinde kurt oluşabilmesidir. Keçiboynuzunu çiğ olarak yiyecekseniz günde 3 adet tüketmeniz önerilir. Fazla tüketim farklı alerjenik sonuçlara sebep olabilir. Keçiboynuzu denilince akla ilk olarak pekmez hâli gelir. Dolayısıyla da pekmez en çok bilinen ve en çok tüketilen keçiboynuzu pekmezidir. Keçiboynuzu pekmezinin düzenli kullanımında bağışıklığa, kansızlığa ve solum yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği bilinir.

Çok bilinmese de keçiboynuzunun bir diğer versiyonu toz hâlidir. Toz hâli aktarlarda satılır. Toz keçiboynuzu en çok hamur işi ürünlerinde kullanılır. Özellikle şeker kullanmak istemeyen bireyler keçiboynuzu tozunu tatlandırıcı olarak tercih edebilirler. Sağlıklı kür tüketen bireyler çoğunlukla keçiboynuzunu kullanılırlar. Sebebi de tatlandırıcı yerine kullanılmasıdır. Özellikle şeker hassasiyeti olanlar, sağlığına dikkat edenler için mükemmel bir çözümdür. Ayrıca bu tarz kürleri düzenli tüketirseniz sindirim ve bağışıklık sisteminizi koruma altına alabilirsiniz.

Keçiboynuzu günde ne kadar yenmeli?

Keçiboynuzu çiğ olarak tüketiliyorsa gün içinde 2-3 adeti geçmemelidir. Ayrıca keçiboynuzunun çiğ tüketimi çok fazla önerilmemektedir. Bu nedenle toz, kür ve pekmez olarak tüketmek sağlık için de daha faydalı olacaktır. Günde 2-3 adet çiğ keçiboynuz tüketimini aşarsanız, çok fazla tüketildiğinde baş dönmesi ve mide bulantısına sebep olabilir. Ek olarak çok fazla tüketimde sivilce oluşumuna ve ishale neden olur. Herkeste farklı etki gösterebilir. Bebek ve çocuklarda çeşitli alerjik ve kızarlıklık gibi çeşitli cilt hastalıkları meydana getirebilir. Bu sebeple doğru bir kullanım sağlamanız açısından doktor tavsiyesinde tüketilmesi çok daha sağlıklı olacaktır.

Keçiboynuzu nasıl kaynatılıp içilir?

Keçiboynuzu suda kaynatılarak içilir. Bunun için yapılması gereken sert hâlde bulunan keçiboynuzlarını küçük parçalar hâlinde su içerisine koyup kaynatmak olacaktır. Keçiboynuzlarını suyun içine koyduktan hemen sonra ağzını kapatıp 4-5 dakika ateşte kaynatın. Kaynayan keçiboynuzlarını 15-20 dakika ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. Bunun sebebi ise keçiboynuzunun aromasının suya geçmesidir. Ardından keçiboynuzlarını süzün. İster sıcak ister soğuk tüketim sağlayabilirsiniz.

Keçiboynuzu kaynatıp içmek neye iyi gelir?

Keçiboynuzu kaynatılıp içildiğinde vücudumuzda mucizevi etkileri olan bir besin kaynağıdır. Keçiboynuzu tükettiğinizde şekerli bir tat gelir fakat şeker oranı oldukça düşüktür. Bu sebeple de diyabet hastalarının tüketiminin de sakıncası yoktur. Fakat yine de doktor tavsiyesi olmadan tüketim sağlamamaları kendi sağlıkları açısından daha doğru olacaktır. Keçiboynuzu kaynatıp içmek şu durumlara iyi gelir:

Enfeksiyonlara karşı korunmada yardımcıdır.

Kalp ve damar sağlığına olumlu etkileri bulunur.

Bağırsak hastalıklarında destekleyici olarak kullanılabilir.

Yaraların hızlı iyileşmesini sağlar.

Diş ve diş eti sağlığını korumak için destekleyici olarak tüketilebilir.

Rahim ağzı kanserine neden olan hücreleri engellemekte etkilidir.

Keçiboynuzu özü nasıl tüketilir?

Keçiboynuzu özü herhangi bir ısıl işlem görmeden direkt olarak tüketilmelidir. Ayrıca keçiboynuzu özünü suyla karıştırarak meyve suyu olarak da tüketim sağlayabilirsiniz. Özellikle sağlık için çok fazla önerilen bir besindir. Keçiboynuzu özü tüketimi yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde farklılık gösterir: