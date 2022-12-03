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Yaban mersini kurusu nasıl tüketilir? Yaban mersini kurusu neye iyi gelir?

28.11.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaban mersini kurusu çeşitli şekillerde tüketilebilen oldukça sağlıklı bir besindir. Düzenli kullanımında kan şekerini düzenlemeden, göz sağlığına kadar oldukça önemli faydaları vardır. Yapılan araştırmalarda bunu destekler. Bu meyve A ve C vitamini, kalsiyum ve potasyum gibi güçlü vitamin ve mineraller içerir. Dolayısı ile Alzheimer hastalığının da önüne geçer. Peki, yaban mersini kurusu nasıl tüketilir, neye iyi gelir?

Yaban mersini kurusu nasıl tüketilir? Yaban mersini kurusu neye iyi gelir?

İçindekiler

  • Yaban mersini kurusu nasıl tüketilir?
  • Yaban mersini çayı nasıl kullanılır?
  • Gerçek yaban mersini nasıl anlaşılır?
  • Yaban mersini kurusu neye iyi gelir?

Ilıman iklimde yetişen yaban mersini Fundagiller familyasından gelir. Yaban mersinin ana vatanı Kuzey Amerika’dır. Ancak bu meyve Kuzey Avrupa’da yetişir. Hatta ülkemizde de Karadeniz bölgesinin dağlık bölgelerinden yetişir. Göz sağlığı başta olmak üzere kan şekerini düzenleme gibi pek çok faydası gözlenen yaban mersini kurusu pek çok farklı şekillerde tüketilir. Yaban mersini kurusunun birçok hastalığa faydası olduğu söylenebilir. Yaban mersininin kan şekerini düzenlemesi bilinen en önemli faydasıdır. Bazı araştırmalar düzenli olarak yaban mersini kurusunu tüketen kişilerin kan şekerinin düzenlediğini ortaya çıkarmıştır. Vücutta doğal bir antibiyotik etkisi yaratan yaban mersini kurusunun enfeksiyonlarda ve bakterilerin vücuttan atılmasında rol oynar. Yaban mersini kurusu göz sağlığını korumada da etkin bir role sahiptir. Yaban mersini beyin hücrelerini de koruyucu özelliğe sahiptir. Kolesterol dengesini sağlamaya yarayan yaban mersini kurusu ağızda oluşabilecek yaralara karşı da oldukça etkilidir.

Yaban mersini kurusu nasıl tüketilir?

Yaban mersini kurusu tüketimi bakımından diğer meyve kuruları ile aynıdır. Yaban mersininden farklı şekilde yararlanmak istiyorsanız reçel ve marmelat olarak ya da meyve suyu olarak tüketebilmeniz mümkündür. Bunun yanında yaban mersini kurusu ile çay da yapabilir, keyifli atıştırmalıklarınızın yanına sıcacık bir içecek olarak ekleyebilirsiniz. Yaban mersini kurusu da diğer meyve kuruları gibi tüketilebilir.

Yaban mersini çiğ yenir mi?

Yıl içinde temmuz ve eylül ayları arasında toplanan yaban mersini kişinin beklentisine göre farklı şekillerde tüketilebilir. Yaban mersini meyvesi ya da yaban mersini kurusu çiğ olarak da tüketilebilen lezzetli bir meyvedir.

Yaban mersini çayı nasıl kullanılır?

Çiğ olarak da tüketilebilen yaban mersini kurusu çay olarak çok lezzetli bir atıştırmalık saatine eşlik edebilir. Yaban mersini çayı yapmak için kaynamış suyun içerisine 2 yemek kaşığı kadar meyve kurusu eklemeniz ve 5 dakika kaynatmanız yeterlidir. İdrar yollarını temizlemeyi sağlayan, doğal bir antidepresan rolüne sahip olan, kan şekerini düzenlemede destekçi ve görme sağlığını koruyan yaban mersini kurusu, çay olarak da oldukça lezzetlidir. Yaban mersini kurusu çayı sabah ve akşam 1 bardak şeklinde tüketilebilir. Düzenli olarak tüketilen yaban mersini kurusu çayı etkisini daha çabuk gösterir.

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Gerçek yaban mersini nasıl anlaşılır?

Gerçek yaban mersinini hemen ayırt etmek için tadı çok belirleyicidir. Gerçek yaban mersini buruk bir tada sahip olduğu için ayırt etmeniz daha kolaydır. Aldığınız yaban mersini meyvesinin tadı eğer buruk değilse yanlış meyveyi alıyor olabilirsiniz. Yaban mersini şişkinliğe iyi geldiği için eğer yediğiniz şey şişkinliğinizi arttırıyorsa yaban mersini olmayabilir ya da yaban mersinine karşı alerjik reaksiyon geliştiriyor olabilirsiniz.

Yaban mersini sıklıkla ayı üzümü ile karıştırılır. Yaban mersininin rengi koyu mordur. Sıklıkla karıştırılan ayı üzümünün rengi ise kırmızıdır. Yani alacağınız meyvenin öncelikli olarak rengine dikkat etmelisiniz. Yaban mersinin renginin koyu mor olmasına dikkat etmeniz gerekir. Tüm bu sıraladığımız kriterler aldığınız meyve ile uyumlu ise yaban mersini olarak alıp tüketebilirsiniz.

Yaban mersini kurusu neye iyi gelir?

Yaban mersini kurusu pek çok hastalığa faydalı olması sebebi ile pek çok kişinin tercih ettiği meyve kuruları içinde yer alır. Yaban mersini kurusunun faydaları:

  • Yaban mersininin kan şekerini düzenlemesi ile vücut sağlığına olan katkısı büyüktür.
  • Düzenli şekilde tüketilen yaban mersini kurusunun kan şekerini düzenlemede önemli roller üstlendiği bilinir.
  • Doğal bir antibiyotik olarak insan sağlığına destek verir.
  • İdrar yolu enfeksiyonlarının ve bakterilerin atılmasına yardımcı olur.
  • Yaban mersini kurusu göz sağlığını yüksek miktarda antosiyanin içermesi ile destekler.
  • Yaban mersini kurusu başta potasyum olmak üzere A ve C vitaminleri, kalsiyum, lifi sodyum içerir. Bu mineral ve vitaminler beyin sağlığını da korur.
  • Yaban mersini kurusu, kolesterol dengesini sağlamaya yarar.

Yaban mersini göz için nasıl kullanılır?

Yaban mersininin göz sağlığı korumada yardımcı bir meyvedir. Göz yorgunluğu, miyopluk, gece körlüğü, göz kamaşması gibi rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici olarak tüketilebilir. Gece görüşünü arttırmaya yardımcı olan yaban mersini göz kamaşmasını giderir ve retinayı da güçlendirir. Göz sağlığınızı korumak için yaban mersini kürü uygulayabilir, düzenli tüketimde olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Bunu uygulamak için yaban mersini suyu ya da çayını düzenli olarak tüketebilirsiniz. Ancak bu tarz hastalıklar için yaban mersinini düzenli kullanacaksınız mutlaka uzman bir doktor görüşü almanız önemlidir.

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