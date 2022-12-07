Buğday ruşeymi nasıl tüketilir, nasıl elde edilir? Buğday ruşeymi nasıl kullanılır, ruşeymi diyet tarifleri

Buğday birçok formda kullanılabilen ve oldukça faydalı bir tahıldır. İçerdiği protein ve vitamin miktarı için bolca tüketilen buğdayın en üstünde bulunan kısmı ruşeym de sıklıkla tercih edilir. Ruşeym, buğdayın çimlenmesini sağlayan bir kısımdır. Oldukça faydalı olan buğday ruşeymi doğru koşullar altında üretilmelidir. Buğdayın işlenmesi ruşeyme zarar verdiği için dikkat edilmelidir. Üretimi de oldukça zor olan buğday ruşeymi sağladığı faydalar sayesinde çokça tercih edilen bir besindir.

Ruşeym nasıl elde edilir?

Her bitkide üremesini sağlayan tohumlar bulunur. Buğdayın da çimlenip çoğalması için tepesinde bulunan bir bölge vardır. Bu bölge buğday ruşeymi olarak adlandırılır. Buğdayın hayat kaynağı olması ruşeymi besin değeri yüksek bir yiyecek hâline getirir. Buğdayın bir tanesinde %3 oranında bulunan ruşeymin elde edilmesi için bol miktarda buğday gerekir. Buğdayın özü olan bu kısımdan 1 kilo elde edebilmek için yaklaşık 1 ton buğdaya ihtiyaç duyulur. Buğday un hâline getirildikten sonra özel bir ayrıştırma işlemine maruz kalır ve sonucunda ruşeym elde edilir.

Ruşeym nasıl kullanılır?

Buğday ruşeymi, özellikle son yıllarda revaçta olan ve sağlık için oldukça etkili bir besin kaynağıdır. Bol miktarda buğdaydan elde edilen ruşeymi oldukça farklı formlarda kullanılabilir. Ciddi bir mineral ve protein kaynağı olan bu besin buğdaya benzer şekillerde kullanılabilir. Lapa olarak da kullanılabilen ruşeym, farklı besinlerle birlikte de kullanılabilir.Ruşeym tüketmenin faydaları:

Özellikle kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği bir besin olan ruşeym yağ yakımına yardımcı olur.

Bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır.

Kas oluşumunun hızlanması için de tercih edilir.

İçerdiği magnezyum miktarı ile kanın akışını düzenlemeye yardımcı olur.

Antioksidan içeriği sayesinden toksin atıcı özelliğe sahiptir.

Buğday ruşeymi nasıl tüketilir?

Buğday ruşeymi protein, lif ve mineral içeren bir besin olduğu için bol faydası bulunur. Buğday ruşeymi tüketim yolları şu şekilde sıralanabilir:

Süt veya yoğurt gibi yiyeceklerin içerisine konularak özellikle diyetlerde bir öğün olarak tüketilebilir.

Haşlayarak lapa hâline getirilen ruşeym bu hâliyle de tüketilebilir.

Diyetlerde daha çok tercih edilen bir kullanım şeklide tatlıların içerisine koymaktır. Özellikle kurabiyelerde tercih edilebilir.

Kuru meyvelerle yapılan salatalara farklı bir tat katması için kullanılır.

Baharat niyetine bile kullanılabilen buğday ruşeymi çorbalarda çokça tercih edilmektedir.

Buğday ruşeymi diyet tarifleri

Kilo verme sürecinde olanların sıklıkla tercih ettiği besin kaynaklarından olan tahıllar içerikleri sayesinde sağlıklı zayıflamayı sağlar. Buğday ruşeymi de protein, mineral ve lif kaynağı ile yağ yakımını hızlandırdığı gibi toksinleri de vücuttan atar. Ruşeymi sağlıklı bir besin olsa bile içerdiği gluten sebebiyle özellikle çölyak hastalarının dikkat etmesi gerekir. Kilo verirken ruşeymiden faydalanmak isteyenler için birkaç buğday ruşeymi diyet tarifleri şu şekildedir:

Ruşeymli omlet tarifi:

Malzemeler:

4 yumurta

1 yeşil soğan

3 yeşil biber

2 çeri domates

2 kaşık tereyağı

2 yemek kaşığı ruşeym

Hazırlanışı:

Öncelikle bir tavada soğan, biber ve domatesler sırasıyla eklenerek pişirilir. Daha sonra ruşeym, peynir ve yumurtalar bir kabın içerisinde karıştırılır. Baharatlar da eklendikten sonra tavadaki pişen sebzelerin üzerine eklenir ve omlet hazır hâle gelir.

Ruşeymli köfte tarifi:

Malzemeler:

1 çay bardağı buğday rüşeymi

1 Buçuk çay bardağı su

1 adet taze soğan

Maydanoz

Dereotu

Kimyon

Tuz

2 kaşık zeytinyağı

2 yemek kaşığı un

Hazırlanışı:

Öncelikle ruşeymi bir tencerede suyun içerisinde kaynatılır. İyice yumuşayan ruşeymi bir kaba alınır ve üzerine soğan, kimyon, zeytinyağı, maydanoz, tuz ve un koyularak yoğurulur. Yağlanmış tavaya alınır ve çevrilerek pişirilir.

Bebeklerde ruşeym nasıl kullanılır?

Bebeklerin gelişim süreçlerinde birçok takviye gıda kullanılır. Buğday ruşeymi de bebek 8 aylık olduktan sonra kullanılmaya başlanabilir. İlk tüketilmeye başlandığında mutlaka pişirilerek verilmesi bebeklerin kullanımında önemli bir noktadır. 1 yaşını geçen bebeklerde çiğ tüketim de kullanılabilir. Birçok yiyecek içerisinde de tüketilebilecek bu besin bebeklerde de oldukça faydalıdır. İçerisindeki lif kaynağı ile sindirim sistemini düzenlemesi ve bol B vitaminiyle dişlere faydalı olması bebeklerin tüketimi için tercih nedenleridir.

Zihinsel gelişime destek olan ruşeymi içeren birçok tarif bulunur. Bunlardan en sık tercih edileni meyve püreleridir. Doğal ve taze meyvelerden elde edilen püreler içerisine eklenen ruşeym oldukça faydalıdır. Aynı zamanda bebeğin sık tükettiği çorbaların içerisine de pişmiş ruşeymin eklenmesi sağlık için etkili olacaktır. Ruşeym, bebeklerde oldukça faydalıdır ancak içerisindeki gluten alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu sebeple bebeğin gluten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olup olmadığı öğrenilmeden tüketilmemelidir.



