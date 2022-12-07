Kekik suyu nasıl tüketilir, damıtma kekik suyu nasıl kullanılır? Kekik suyu ne kadar süre içilmeli, neye iyi gelir?

Kekik birçok formda kullanılan ve oldukça faydalı bir bitkidir. Daha çok kurutulmuş olarak baharat hâlinde kullanılan kekiğin yağı da tercih edilir. Kekik çayı da oldukça sık tüketilen kullanım yöntemlerinden birisidir. Bunun yanı sıra kekiğin bir diğer kullanım şekli ise kekik suyudur. Birçok bitki gibi kekiğin de suyu sıklıkla tüketilir. Kekik suyu ağız bakımından cilt bakımına kadar birçok alanda faydalı bir içecektir. Özellikle sindirim sistemine iyi gelen kekik suyunu tüketirken mide rahatsızlıklarının oluşmaması için dikkat edilmesi gerekir.
Kekik suyu, kekik bitkisinin damıtılmasıyla elde edilen bir öz sudur. Isıya maruz kalan kekik yaprakları ortaya bir buhar çıkartır. Çıkan bu buhar tekrardan sıvıya dönüştürülür ve kekik suyu ortaya çıkar. Kekik suyu, öz suyun içme suyuyla seyreltilerek tüketilir. Herhangi bir mide problemi ya da alerjik reaksiyon yaşamamak için kekik suyunun seyreltilerek tüketilmesi gerekir.
Damıtma kekik suyu nasıl kullanılır?
Direkt olarak bitkiden çıkan öz su saf hâliyle değil su ile karıştırılarak tüketilmelidir. Eğer direkt olarak saf hâliyle içilirse mide rahatsızlıklarına sebep olabilir. Bu karıştırma işleminin de belli ölçüleri bulunur:
Bu malzemeler karıştırılarak yoğun olan öz su tadı hafifletilir ve içimi kolay hâle getirilir. Dilenirse tadının daha da yumuşaması için meyve suyu ile karıştırılabilir. Saça uygulanmak istendiğinde bir sprey şişesi yardımıyla kullanılabileceği gibi duştan çıkmadan önce yine suyla karıştırılmış kekik suyuyla saç durulanabilir. Saçın durulanacağı su da yine saf kekik suyu olmamalıdır. Aynı zamanda cildi temizlemede de kullanılan kekik suyu bir pamuk ile kullanılabilir.
İçinde bulundurduğu değerler sayesinde vücuda birçok faydada bulunan kekik suyu enfeksiyonların iyileşmesinden cildin yenilenmesine kadar çok sayıda alanda kullanılır. İçilerek de tüketilebilen kekik suyunun çok fazla tüketilmemesi tavsiye edilir. Yaklaşık bir hafta boyunca tüketilen kekik suyunun ardından 10 günlük bir mola verilmesi vücut sağlığı için çok önemlidir. Bir haftalık kullanımdan sonra devam edilmesi ciddi rahatsızlıklara neden olabileceği için mutlaka bir doktora başvurulmalı ve ona kullanım süresi ayarlanmalıdır.
Kekik suyunun vücuda olan olumlu etkilerinin yanında aşırı ve yanlış tüketiminde ciddi problemler yaşanabilir. Bu sebeple aralıklarla tüketilmesi gereken kekik suyunun ne zaman ve nasıl kullanılacağı da önemlidir. Kekik suyu metabolizmayı ve yağ yakımını hızlandırıcı özelliğe sahiptir. Bu özelliklerden yararlanmak isteyenlerin kekik suyunu aç karnına tüketmeleri daha iyi olacaktır. Sabahları ve yemeklerden önce aç karnına 1 yemek kaşığı tüketilen kekik suyu kilo vermeye yardımcı olacaktır. Aynı zamanda hazımsızlık problemleri yaşayanlar da tok karnına tüketebilir. Yemeklerden sonra kullanılan kekik suyu sindirime yardımcı olacaktır.
Mide problemleri (ülser, gastrit vb.) gibi mide problemleri yaşayan kişilerin kekik suyunu aç karna tüketmemesi daha sağlıklı olacaktır. Aynı şekilde mide problemleri yaşamamak adına da kekik suyunun tok karnına içilmesi daha iyi olacaktır.
İçerisinde bulunan besin kaynakları ile birçok konuda vücuda iyi gelen kekik suyunun faydaları şu şekilde sıralanabilir:
Kekik suyu iltihaba iyi gelir mi?
Pek çok faydası olan kekik suyu antiseptik özelliğe sahiptir. Doğru miktarlarda tüketildiği zaman antiseptik özelliği vücuttaki iltihapların kurutulmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra bol miktarda antioksidan içermesiyle de vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur.
Birçok bitkinin çayı ya da suyu yapılmakta ve faydaları için tüketilir. Fakat tüketimin düzensiz ve önerilenden fazla olması bitkilerde de zararlara yol açar. Kekik suyu da oldukça faydalı olmasına karşın aşırı tüketiminde problemlere yol açar. Aynı zamanda belli kişilerin de kekik suyunu tüketirken dikkat etmesi gerekir. Kekik suyunun yan etkileri:
Kekik suyunun düzenli ve doğru kullanımı oldukça faydalıdır. Vücuda doğru etkinin kazandırılması ve zararlarının ortaya çıkmaması için kullanımdan önce bir uzmana danışılması gerekir.