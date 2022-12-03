Kuru domates nasıl tüketilir? Domates kurusu nasıl yenir?

Özellikle yaz aylarının olmazsa olmaz besinlerin biri domatestir. Lezzetli sofraların vazgeçilmez besini domatesler yaz aylarında olduğu kadar kış aylarında da aranan bir üründür. Kış aylarında domatesi doğal hâlde bulmak pek mümkün olmadığı için domatesler menemenlik olarak saklanır, sosluk olarak kavanozlanır ya da kurutulur. Kuru domates sofralarımıza ve yemeklerimize eşsiz bir lezzet katar. Salatalardan makarnalara, sıcak yemeklerden kahvaltılıklara tüm yemeklerinizde kendine yer bulabilen domatesin kurusu da tazesi kadar lezzetlidir. Dilerseniz kuru domatesleri sıcak yemeklerin içinde dilerseniz meze tariflerinizde kullanabilirsiniz.

Kuru domates nasıl tüketilir?

Domates güneşte kurutma yönteminin uygulanabileceği en uygun sebze çeşididir. Domatesin çok büyük bir kısmı sudan oluştuğu için güneşte kurutma işlemi uygulandığında içindeki sıvıdan tamamen ayrışmış olur. 1 kilogram kurutulmuş domates elde edilebilmek için yaklaşık 14 kg domates kullanılması gerekir. Kuru domates kahvaltılardan ana yemeklere mutfakta her alanda tercih edilen bir besindir. Kuru domates yemeklerin içinde ya da kahvaltıların yanında direkt olarak tüketilebilir. Salata çeşitlerinde, mezelerde, sandviçlerde tüketilebilen kuru domates kahvaltı sofralarında peynirlerin ya da kızarmış ekmeklerin yanında da oldukça lezzetli bir seçim olacaktır. Kendi damak tadınıza göre dilediğiniz yemek ya da atıştırmalığın içinde kuru domates kullanabilirsiniz. Çeşitli tariflerde domates kurusundan yararlanılabilir.

Domates kurusu nasıl yenir?

Kuru domates direkt olarak yemeklerin içerisine eklenebileceği gibi salatalara, mezelere sandviçlere eklenebilir. Aynı zamanda kuru domatesle zeytinyağlı dolma da yapılabilir. Domates kurusunu yemeklerde tüketmek için önce yumuşatılması gerekir.

Kurutulmuş domates nasıl yumuşar?

Kuru domates %100 bitkisel bir üründür. İçerisinde kolesterol ve yağ yoktur. Kalori değeri çok düşük olduğu için diyet listelerine de eklenebilir. İçeriğinde trans yağ yoktur. Besleyici olduğu kadar oldukça da lezzetlidir. Kurutulmuş domatesi yumuşatmak için kaynatmaya ihtiyacınız vardır. Kuru domatesleri sirkeli ya da sade suyun içine koyarak 5-10 dakika aralığında yumuşamalarını sağlayana kadar kaynatabilirsiniz. Böylece kuru domatesler kaynayan suyun içinde istediğiniz gibi yumuşamış olacak.

Domates kurusu nasıl kullanılır?

Domates kurusunu yemeklerine lezzet katmak için kullanmak isteyenler çeşitli önerilerden yararlanabilir. Bunun için öncelikle domates kurusunun nasıl yapılacağını inceleyebilirsiniz. Doğal yöntemlerle hazırlanan domates kurusunu dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Domates kurusunu hazırlamak için öncelikle mevsiminde domatesleri almanız gerekir. Mevsiminde aldığınız domatesleri da iyice yıkamalı ve kurutmalısınız. Kuru bir şekilde işleme hazır hâle gelen domatesleri ortadan ikiye kesmeniz gerekir. Kestiğiniz domateslerin yeşil yerlerini almaya özen göstermelisiniz. Domateslerin orta kısımlarının iri tuz ile tuzlamanız da önemlidir. Tepsiye yerleştirdiğiniz domatesleri güneşe yatırmanız ve kurutmanız ile kış için kullanıma hazır hâle gelir.

Domates kurusunun saklanma yöntemi nasıldır?

Domates kurusunu güneşte kurutarak saklama yöntemi çok eski zamanlardan beri kullanılır. Antik Mısır zamanlarına kadar uzanan bu yöntem zamanla tüm Akdeniz bölgesinde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde Türkiye‘den Fas‘a kadar uzanan coğrafyada halkın kendi bildiği yollarla güneş altında kurutularak saklanır. Özellikle kış ayları başta olmak üzere her mevsim sofraları süsleyebilen bir besindir. Güneş alan bölgelerde bitkiler yeterli olgunluklarına ulaşma şansı elde eder. Böylece lezzetlerini maksimum seviyede verebilirler. Domates kurusunu saklamak için ağzı kapalı ve hava almayan bir ortamda saklamak gerekir. Domates kurusunu daha uzun süre saklamak için ağzı kapalı ve hava almayan bir kavanozu tercih edebilirsiniz.

Kuru domatesin faydaları nelerdir?

Kuru domates C vitamini açısından günlük ihtiyacın %40’ını sağlayabilecek kadar besin değerine sahiptir. Lif açısından çok zengin olan kuru domatesin bir fincanında 8 gram karbonhidrat bulunur. A, C vitamini yönünden zengin olan domates kurusu potasyum, K, B1 ve B2 vitaminleri bakımından da oldukça zengin bir besindir. Kalsiyum, demir, folat ve mangenez de içermesi ile oldukça faydalı bir besindir. Kuru domatesin faydaları şu şekildedir: