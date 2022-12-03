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Kara mürver nasıl tüketilir? Kara mürver nasıl kullanılır?

28.11.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçe gibi açık alanlarda sık sık karşımıza çıkan ancak faydalarını bilmediğimiz bitkilerden biri de kara mürverdir. Kara mürver çalı türünde ağaçlarda yetişen lezzetli bir meyve çeşididir. Karar mürver içeriğinde yer alan vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkili bir meyvedir. Kozmetik sektöründe de kullanılır. Kara mürver genellikle şurup formu ile tüketilir. Peki, kara mürver neye iyi gelir, nasıl tüketilir?

Kara mürver nasıl tüketilir? Kara mürver nasıl kullanılır?

İçindekiler

  • Kara mürver nasıl tüketilir?
  • Kara mürver nasıl kullanılır?
  • Kara mürver şurubu ne işe yarar?
  • Mürverin faydaları nelerdir?

Kara mürverin beyaz, mor ve kırmızı gibi farklı renkleri vardır. Bazı türleri zehirli olabileceği gibi kara mürveri doğru tüketmek büyük öneme sahiptir. C vitamini deposu olan kara mürver günümüzde ilaç ve kozmetik alanında da sıklıkla kullanılıyor. Minik minik meyveleri ve mis gibi kokusu ile çok seveceğiniz meyveler arasına girebilir. Hanımeligiller familyasına ait olan mürver, kara mürver başta olmak üzere "patlangıç", "sultanotu", "telligelin" ve "mindiraç" gibi farklı isimlerle anılır. Alternatif tıp alanında da önemli bir yere sahip olan mürver hem yurt içinde, hem de yurt dışında oldukça popüler olan meyvelerdendir. Özellikle Almanya'da bu meyveye sık rastlamak mümkündür. Beyaz çiçekler açan meyveden mavi, bordo ve siyah renge yakın meyveler ortaya çıkar. Birçok hastalığın tedavisinde önemli bir yere sahip olan bu değerli bitki, grip ve soğuk algınlığına karşı mürver şurubu olarak da tüketilebilir.

Kara mürver nasıl tüketilir?

Kara mürveri farklı şekillerde tüketerek birçok alandaki faydalarından yararlanabilirsiniz. Kara mürverin kendisi tek başına çiğ olarak yenmesi önerilen bir meyve olarak düşünülmemelidir. İçinde zararlı olabilecek bileşenler da bulundurması sebebi ile çiğ olarak yenmemelidir. Bu meyvenin kaynatılarak tüketilmesi çok daha uygun bulunur.

Kurutulmuş mürverler çay olarak da tüketilebilir. Kara mürver çayı yapmak için kurutulmuş 9-10 adet kara mürver meyvesini kaynamış suyun içerisine eklemeniz gerekir. 10-15 dakika kadar demlenmesini bekledikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Bu çay sayesinde idrar yolu enfeksiyonlarını gibi problemlerinizden de hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Kara mürveri aynı zamanda şurup ya da pekmez şeklinde de uzun vadeli olarak tüketebilirsiniz. Hangi miktarda ve hangi sıklıkla tüketebileceğinizi öğrenmek için bir uzmandan yardım almanız tavsiye edilir.

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Kara mürver nasıl kullanılır?

Kara mürver kullanım alanı bakımından oldukça çeşitliliğe sahip olan bir meyvedir. Mürverin kendisi olduğu kadar çiçeği ve kabukları da kullanılabilir. Mürver çiçeği ve kendisi reçel yapımlarında sıklıkla kullanılır. Mürverin yaprağı ise cilt bakımlarında kullanır. Yapraklar sıvı hâle getirildikten sonra cilt yaralarının üzerinde uygulanabilir. Kara mürver çiçekleri çay, şerbet gibi içecek yapımında da tercih edilir. Kendi damak tadınıza göre farklı şekillerde tüketebileceğiniz karar mürver damağınızda lezzetli bir tat bırakacaktır.

Kara mürver şurubu ne işe yarar?

Kara mürver şurubu bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde büyük role sahip olan önemli bir takviye gıda olarak düşünülebilir. Grip, nezle gibi soğuk algınlığı durumlarına çok iyi gelen karar mürver içeriğindeki A, B, C vitaminleri sayesinde vücut direncini de arttırır. Kabızlık sorununa da faydalı olan kara mürver zayıflatıcı bir etkiye de sahiptir. Diyet listelerine de eklenebilir, zayıflama sürecine destek verir. Ne süre ve ne miktarda tüketilmesi gerektiği mutlaka bir uzmana sorulmalıdır.

Kara mürver şurubu nasıl içilir?

Kara mürver şurubu kişinin yaşına ve ihtiyacına göre haftada 2 ya da 3 kez tüketilebilir. Şurubu içen kişilerin sonra üzerine bir bardak su içmesi de tavsiyeler arasında yer alır. Yetişkinler gibi çocuklar da kara mürver şurubundan yararlanabilir. Yetişkinler için ölçek çorba kaşığıyken çocukların tatlı kaşığı ile şurubu tüketmeleri daha uygun bir ölçü olacaktır. Çocuğunuz ya da kendiniz için tüketmeniz gereken uygun miktarı bir uzmandan yardım alarak öğrenebilirsiniz.

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Mürverin faydaları nelerdir?

Kara mürver şurubu bağışıklık sistemini güçlendirmeden kabızlık problemine kadar birçok faydaya sahiptir. Düzenli ve doğru miktarlarda tüketildiği sürece bağışıklık sistemini güçlendirir ve kişinin grip, nezle gibi durumlarda çok daha güçlü mücadele etmesine yardımcı olur. Mürverin kabuklarının, meyvesi ve çiçeğinin yararları ve faydaları:

  • Mürver çiçeği ve meyvesinden üretilen şerbetler, anne sütünün artmasına yardımcı olur.
  • Mide ağrılarını gidermede etkilidir. Ağrı kesici olarak da kullanılabilir.
  • Kara mürver kabukları kaynatılıp tüketildiğinde kabızlığın giderilmesine yardımcı olur.
  • Bağırsakların düzenli çalışmasında etkilidir.
  • Kara mürverin idrar söktürücü özellikleri bulunur.
  • İçeriğindeki A, B ve C vitaminleri, hastalıklara karşı vücut direncini arttırmaya yarar.
  • Grip ve nezle gibi hastalıkların çok daha hızlı atlatılmasına yardımcı olur.
  • Terletici özelliği sayesinde ateşli hastalıklarda ve zatürre tedavisinde olumlu etkiler gösterir.
  • Balgam söktürücü özelliği sayesinde göğsün yumuşamasını sağlar.
  • Düzenli kullanıldığı zaman yağ yakımını kolaylaştırır ve özellikle diyet yapanların daha kolay kilo vermelerini sağlar.
  • Mürver yaprakları, ciltte oluşan derin ve açık yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesinde etkilidir.

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