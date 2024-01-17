Keçiboynuzu pekmezi faydaları nelerdir? Keçiboynuzu pekmezi ne işe yarar?

Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’nde yetişebilen keçiboynuzu, dünya genelinde Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Avrupa bölgelerinde yetişir. Çeşitli ürünlerin yapımında da kullanılan keçiboynuzu özellikle son yıllarda pekmezi ile de sık tüketilen bir besindir. Ayrıca keçiboynuzu çayı da yapılır ve keçiboynuzu toz hâline getirilerek un olarak da kullanılabilir. Her bir formunda farklı rahatsızlıklarda faydalı olduğu bilinmektedir. Az kalorili ve doğal şeker içermesi gibi nedenlerden dolayı da kilo vermek isteyen ya da formunu korumak isteyen kişiler tarafından da çok sık tercih edilir.

Keçiboynuzu, ılık su içinde bir süre bekletilerek yumuşatıldıktan sonra tüketilebilir. Aktarlardan kolay bir şekilde temin edilebilen keçiboynuzu, hem çiğ hâliyle yenebilir hem de pekmezi ya da unu yapılabilir. Çay olarak da tüketilebilen keçiboynuzu, özelikle soğuk aylarda atıştırmalık ya da diğer farklı formları ile tüketilebilmektedir. Kür olarak da uygulanan keçiboynuzunun üreme sorunlarına karşılık kullanıldığı da konuşulmaktadır.

Keçiboynuzu pekmezi faydaları nelerdir?

Tatlılarda da tercih edilen, unu ve çayı yapılabilen keçiboynuzu pekmezinin faydaları da çeşitlilik gösterir. Keçiboynuzu içeriğinde potasyum, magnezyum, demir, kalsiyum gibi mineraller barındırdığı için birçok faydası olan bir bitkidir. Bu bitkiden yapılan pekmez de şu durumlarda faydalıdır:

Bronşite iyi gelir.

Astıma iyi gelir.

Sindirim sistemini düzenleyici etkisi vardır.

Kalp rahatsızlıklarına iyi gelir.

Cinsel isteği ve gücü artırıcı etkisi vardır.

Kan şekerini dengeler.

Kemikleri güçlendirir.

Nefes darlığına iyi gelir.

Göğüs hastalıklarının tedavi süreçlerinde destekleyici takviyedir.

Öksürüğü azaltmada yardımcıdır.

Kabızlığı önler.

Keçiboynuzu pekmezi faydalarının yanı sıra diğer tüm yiyecek ve içeceklerde olduğu gibi zararlı olma riski de taşır. Bu nedenle aşırı ve bilinçsiz olarak tüketilmesinden dikkatli bir şekilde kaçınılması gerekir. Doktor kontrolünde ya da bir doktorun danışmanlığında kullanmalıdır. Özelikle alerjik reaksiyonlara açık bünyeler, hamileler, çocuklar ya da kronik rahatsızlığı bulunan kişiler keçiboynuzu pekmezini bilinçsiz bir şekilde tüketmemelidir.

Keçiboynuzu pekmezi ne işe yarar?

Posa miktarı son derece yüksek olan keçiboynuzu, zengin bir kalsiyum deposu olarak da bilinir. Pekmezinin tüketilmesinin birçok konuda faydalı olduğu kabul edilmiştir. Günlük ve düzenli kullanımında enerji verici ve bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır. Ayrıca diş etlerini güçlendirir. Sindirim sorunlarına da iyi gelir.

Özellikle kış aylarında her sabah küçük bir kaşık yenmesi hâlinde keçiboynuzu pekmezinin direnci artırdığı ve soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi rahatsızlıkların oluşmasında engelleyici olduğu bilinmektedir. Bireylerin kalsiyum ihtiyacını karşılar. Öksürüğe de iyi gelir. Ayrıca glisemik indeksi de düşüktür.

Keçiboynuzu pekmezi erkeklerde ne işe yarar?

Birçok rahatsızlığın tedavi sürecinde takviye olarak kabul edilen keçiboynuzu pekmezi ayrıca enerji vermesi ile de bilinir. Erkekler için cinsel isteği ve cinsel gücü artırma etki olduğu da söylenmektedir. Bazı testlerin sonucunda keçiboynuzu tüketen erkek bireylerin sperm kalitesinin daha yüksek olduğu da açıklanmıştır.

En çok kış aylarında hastalıklara karşı vücudun direncini arttırmak amacı ile tüketilen keçiboynuzu pekmezi, sperm sayısını gerektiği miktarlarda arttırması ile de bilinmektedir. Halk arasında keçiboynuzu pekmezinin sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin sorununa da iyi geldiği kabul edilmiştir. Cinsel faydası için kullanılacak keçiboynuzu kürü şu şekilde hazırlanmaktadır:

Yarım litre içme suyu kaynatılır.

6 adet keçiboynuzu küçük parçalara ayrılarak kaynayan suya atılır.

Kapağı kapalı bir şekilde 3 dakika boyunca ve kısık ateşte pişirilir.

Kapak açılmadan ocaktan indirilir ve bir köşede 20 dakika bekletilerek dinlendirilir.

Demlenen ve ılıyan karışım bir kavanoza süzerek aktarılır.

Hazırlanan kürün günlük olarak hazırlanması ve tüketilmesi tavsiye edilir. Ancak bilinçsiz bir şekilde tüketilmemelidir. Uygulamadan ve tüketmeden önce bir doktora danışılması sağlık açısından gerekli ve önemlidir. Zarar görmüş olan hücreleri de onardığı bilinen keçiboynuzunun akciğerleri temizlediği de söylenmektedir. Farklı formları ile çeşitli tarifler uygulanarak tüketilebilen keçiboynuzunun pekmez formu, evde hazırlanabileceği gibi marketlerden de satın alınabilir.





