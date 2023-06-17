HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Keçiören'de apartmanda ilaçtan zehirlenmeyle ilgili yeni gelişme! Adliyeye sevk edildiler

Keçiören'de apartmanda ilaçtan zehirlenmeyle ilgili yeni gelişme! Adliyeye sevk edildiler

17.06.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiören'de bir apartmanda meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne sebep olan zehirlenme olayına ilişkin, ilaçlamayı yapan İ.Ç. ile üvey oğlu B.A. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki kişi adliyeye sevk edildi. İlaçlamada kullanılan 'alüminyum fosfat' isimli maddenin ise bina ilaçlamasına uygun olmadığı öğrenildi.

Keçiören'de apartmanda ilaçtan zehirlenmeyle ilgili yeni gelişme! Adliyeye sevk edildiler

Keçiören'de meydana gelen olayda tarım ilacıyla ilaçlanan bir apartmanda zehirlenen anne Türkan Sabancılar ve kızı Elif Sude Sabancılar hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde binayı ilaçlayan İ.Ç. ile üvey oğlu B.A. gözaltına alındı. İfadeye çağırılan ve ilaçların satın alındığı dükkanın işletmecisi olan iki kişi ile yabancı uyruklu bir kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan İ.Ç. ile B.A.'nın adliyeye sevk edildi.

BİNA İLAÇLAMASINA UYGUN DEĞİLMİŞ

Öte yandan, ilaçlamada kullanılan 'alüminyum fosfat' isimli maddenin ise bina ilaçlamasına uygun olmadığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 10 kişiden birinin durumunun kritik olduğu aktarıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İHA-DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Paniğe yol açan deprem sonrası Naci Görür'den açıklama! 'Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz'Paniğe yol açan deprem sonrası Naci Görür'den açıklama! 'Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz'
Bakan böyle tepki gösterdi! Sosyal medyada gündem olan fotoğrafBakan böyle tepki gösterdi! Sosyal medyada gündem olan fotoğraf
‘Geçersiz oy attım’ demişti! Sandık tutanağı paylaşıldı… Çok tartışılacak sonuç!‘Geçersiz oy attım’ demişti! Sandık tutanağı paylaşıldı… Çok tartışılacak sonuç!
Anahtar Kelimeler:
Ankara ilaç

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi bugün başladı!

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi bugün başladı!

Motorin fiyatları için bir zam daha! 2 haftada 3’üncü kez…

Motorin fiyatları için bir zam daha! 2 haftada 3’üncü kez…

9 kişinin öldüğü katliamdan sağ kurtuldu! Kavganın nedenini anlattı

9 kişinin öldüğü katliamdan sağ kurtuldu! Kavganın nedenini anlattı

Deniz Zeyrek’ten CHP ile ilgili canlı yayında çok çarpıcı çıkış: ‘Kılıçdaroğlu’nun müdahale etmesi lazım! Utanılacak bir şey’

Deniz Zeyrek’ten CHP ile ilgili canlı yayında çok çarpıcı çıkış: ‘Kılıçdaroğlu’nun müdahale etmesi lazım! Utanılacak bir şey’

Melek Mosso konseri gündem olmuştu! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'den açıklama, istifa etti

Melek Mosso konseri gündem olmuştu! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'den açıklama, istifa etti

Akşener'e karşı kadın aday! İşte konuşulan o isim

Akşener'e karşı kadın aday! İşte konuşulan o isim

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Sosyal medyada gündem yarattı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada gündem yarattı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.