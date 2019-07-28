HABER

Kedi kurtarma operasyonunda "mangal" yöntemi de fayda etmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 19:26 | Son Güncelleme

Hatay'da çöp konteynerinin yanındaki cam kavanozdan süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan kavanoz parçasıyla bir haftadır yaşamını sürdüren kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri ve mahalleli seferber oldu - Uzun uğraşlara rağmen yakalanamayan kedi için, kokusuna gelebileceği düşüncesiyle mangal yakılsa da olumlu sonuç alınamadı, mangalda pişirilen et ve tavuklar diğer kedilere verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çöp konteynerinin yanındaki cam kavanozdan süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan kavanoz parçasıyla bir haftadır yaşamını sürdüren kediyi kurtarmak için yürütülen çalışmalar sonuçsuz kalırken, kokusuna gelebileceği düşüncesiyle yakılan mangal da fayda sağlamadı.

İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, çöp konteynerinin yanına bırakılan kavanozdan süt içmek isteyen bir kedinin başı kavanoza sıkıştı.

Sıkıştığı yerden kurtulmaya çalışan kedinin hareketleri sonucunda kavanoz kırılsa da büyük bir cam parça boynunda takılı kaldı. Bir hafta boyunca kediyi farklı yöntemlerle yakalayıp kurtarmaya çalışan mahalleli, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de 2 saatlik uğraşlara rağmen kediyi yakalayamadı.

- Mahalleli kediyi yakalamak için mangal yaktı

Bir türlü yakalayamayan kedi için, kokusuna gelebileceği düşüncesiyle mangal yakıldı. Mahalle sakinleri, evlerinden getirdikleri et ve tavuk parçalarını pişirirken, mahalledeki bütün kediler mangalın başına toplandı ancak kurtarılmaya çalışılan kedi gelmedi. Pişen etler mahallenin kedilerine dağıtıldı.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Gönüleri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir haftadır kediyi yaşadığı bu durumdan kurtarmak için çalıştıklarını söyledi.

Kediye "Kömür" ismini verdiklerini aktaran Gönüleri, bütün çabalarına rağmen kediyi kurtaramadıklarını belirtti.

Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Kara Yıldırım da bilinçsizce atılan bir kavanozun kediyi bir haftadır bu şekilde yaşamak zorunda bıraktığını anlatarak, vatandaşları çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Yakalanamayan kedinin, veteriner hekim yardımıyla bayıltılması ve boynundaki cam parçasının çıkarılması planlanıyor.

Emina Jahovic'ten yaz paylaşımlarıEmina Jahovic'ten yaz paylaşımları
Down sendromlu Şehima'nın düğün hayali gerçek olduDown sendromlu Şehima'nın düğün hayali gerçek oldu
Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladıGölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay iskenderun İsmet İnönü Mahallesi kedi Mustafa Gönüleri Nermin Yıldırım Kara

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ulaşıma açıldı

İstanbullulara müjde! 31 gün sonra açıldı

Korkunç olay! Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini taşıyordu...

Korkunç olay! Üniversitelileri taşıyordu...

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Turuncu kategoride aranıyordu! Öldürüldü

Turuncu kategoride aranıyordu! Öldürüldü

Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kazdağları' açıklaması

Bakanlıktan 'Kazdağları' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.