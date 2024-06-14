Bayram alışverişi zamanı! Modadan gıdaya bu bayram mutlaka ihtiyacınız olacak ürünler

Bayram alışveriş telaşı başladı. Çocuklar için kıyafet mi arıyorsunuz? Bebekler için şirin ayakkabılara mı bakıyorsunuz? Belki de sevdiklerinize lezzetli bir kutu çikolata hediye etmek istiyorsunuz. İster kahve makinesi arayın ister pantolon, sevdiklerinizi mutlu etmek için ihtiyacınız olan her çeşit ürünü seçkimizde kolayca görebilirsiniz. En güncel ve çeşitli ürün seçenekleri seçtiğimiz içeriğimizle bayram alışveriş listenizi tamamlamak hiç bu kadar basit olmamıştı. İşte detaylar!

1. Bayramın neşesini ve tazeliğini evinize getiren: Eyüp Sabri Tuncer Limon Kolonyası (200 ml)

Şık cam şişesi ve kapağı ile dikkat çeken Eyüp Sabri Tuncer Limon Kolonyası, bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan tazeleyici bir kokuya sahip. 200 mililitrelik hacmi ile uzun süre kullanabileceğiniz kolonya, üst notalarında limon, portakal ve bergamotun canlı esanslarını, orta notalarında da limon çiçeği ve transparan çiçeklerin zarif dokunuşlarını barındırır. Alt notalarında ise limon kabuğu, ferah notalar ve misk ile tamamlanan ürün, 80 derece alkol içeriğiyle de oldukça hijyeniktir.

2. Her lokmada keyif: Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata (455 gr)

Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata, 455 gramlık paketiyle çikolata severlerin bayramda olmazsa olmazları arasında olan bir ürün. Lezzeti ve tazeliğiyle damakları şenlendiren ürün, bayramlarda tatlı anların başrolünde yer alıyor. İçindeki bütün fındıklar ve fındık kremasıyla zenginleştirilen sütlü çikolata, misafirlerinize ikram etmek için mükemmel bir tercih. Sevdiklerinize hediye olarak da alabileceğiniz Ülker çikolata, ziyaretlerinize tat katacak!

3. Ritminize ayak uyduran: Under Armour Erkek UA Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı

Bayramda sevdiklerinizle gezip dolaşırken hem şık hem de rahat olmak isteyenler için ideal bir alternatif olan Under Armour Erkek UA Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı, çift renkli file üst kısmıyla hafif ve nefes alabilir bir yapıdadır. Lüks köpükten üretilen çıkarılabilir tabanlığı sayesinde ayaklarınıza gün boyu yastıklama yapar. Çift yoğunluklu Charged Cushioning orta taban, her adımda kaybedilen enerjiyi geri kazandırarak ekstra konfor yaşatır. Stratejik olarak konumlandırılmış bölmelere sahip kauçuk dış tabanı ise ürünün aşınmaya karşı dayanıklılığı artırır.

4. Hem misafirliğe giderken hem de misafir ağırlarken: DeFacto Kadın Düz Taban Çift Bantlı Bej Terlik

Yaz mevsiminin sıcak günlerinde, ister evde ister tatil ve gezilerde giyebileceğiniz DeFacto Kadın Düz Taban Çift Bantlı Bej Terlik, her türlü yazlık kıyafetle uyar. 1,5 cm topuğu ve düz taban tasarımıyla zarif bir görünümü olan bej renkli terlik, suni deriden üretilmiş olup %100 poliüretan kumaş içeriğine sahip. İlkbahar ve yaz aylarında kullanıma uygun olan çift bantlı terlik, bayram ziyaretlerinde çikolatalarınızı alıp sevdiklerinizi ziyaret ederken şıklığınızı tamamlayacak bir seçim!

5. Bayramlar ve tatlı sohbetler artık daha keyifli: Philips Siyah Türk Kahvesi Makinesi

Bayram ziyaretlerinde çikolatanın yanına eşlik edecek mükemmel Türk kahveleri hazırlamak artık çok daha pratik! Philips Türk kahvesi makinesi, geleneksel közde pişirme fonksiyonuyla közde pişmiş gibi yoğun bir aroma ve özgün Türk kahvesi tadı veriyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla kahve keyfini doyasıya yaşayacağınız 4 fincan kapasiteli makine; otomatik kapanma, aşırı ısınma ve taşma önleyici sensörleriyle güvenliği üst düzeyde tutuyor. Ayrıca, kahvenizin ne zaman hazır olduğunu ses ve ışık göstergeleriyle anında öğrenebiliyor, közde pişirme seçeneğiyle daha yoğun bir lezzet veya normal demleme ayarıyla da hızlı sonuçlar alabiliyorsunuz.

6. Gündelik stilinizi tamamlayan: Levi's 511 Erkek Slim Fit Mavi Jean Pantolon

Hem rahat hem şık olmak isteyen erkekler için mükemmel bir seçim olan Levi's 511 Erkek Slim Fit Mavi Jean Pantolon, %99 pamuk ve %1 elastan karışımıyla hareket kabiliyetinizi kısıtlamadan havalı kombinler yapmanıza yardımcı olur. Regular fit kesimi ve boru paça tasarımı ile modern ve zarif bir görünümü olan pantolon cepli yapısı sayesinde pratiklik sağlar. Normal bel yüksekliğiyle belinizi sıkmayan düz desenli jean, makinede yıkanabilir özelliği ile de kolay bakım imkanı yaratır.

7. Göz kamaştıran tasarım: Koton Midi Boy Omzu Açık Elbise Kadın

Bayram ziyaretlerinde hem keyfinizden ödün vermeyecek hem de şıklığınızla dikkat çekeceğiniz Koton'un mavi çiçek desenli, fırfır detaylı midi boy elbisesi %88 viskoz ve %12 poliamid kumaş karışımıyla hafif bir kullanıma sahip. Bol kalıbı, straplez yaka ve omuzları açıkta bırakan kısa kollarıyla zarif bir görünümü olan elbisenin fisto detayları ve kemer aksesuarı da kombininize hareket katıyor.

8. Cilt dostu: U.S. Polo Assn. Erkek Kısa Kollu Taş Gömlek

U.S. Polo Assn.'nin erkekler için tasarladığı kısa kollu taş rengi gömlek, %100 pamuktan üretiliyor. Sol üst kısmında markanın logosu bulunan gömlek, bayramda sevdiklerinizle buluşurken cilt dostu kumaşıyla terlemeyi önler. Fit regular kesimiyle vücudunuza uyar ve gün boyu konfor yaşatır. Gömleğin yazın sıcak atmosferine uygun olarak hafif ve nefes alabilen yapısı sayesinde bayram günlerinde stilinizden ödün vermeyen kombinler yapabilirsiniz.

9. Gardırobunuzun kilit parçası olacak: Calvin Klein Kadın High Rise Milano Utility Siyah Pantolon

Calvin Klein'in siyah renkli pantolonu, bayram kutlamaları için mükemmel bir seçim. Pantolon, çevreye duyarlı bir moda anlayışını yansıtan %66 Lenzing Ecovero viskoz kullanılarak üretiliyor. Premium esnek yapıdaki pantolonun yüksek belli tasarımı ve geniş paçaları, modern ve zarif bir siluet sunarken gizli fermuarı ve çok sayıda cebi de pratiklik yaratıyor. Calvin Klein logosunu taşıyan pantolon, makinede soğuk yıkama ve düşük bakım gereksinimiyle de hayatınızı kolaylaştıracak.

10. Her tarza ve beğeniye uygun: Dockers Erkek Siyah Polo Tişört

Bayramda kombininizi tamamlayacak bir parça arıyorsanız, Dockers Erkek Siyah Polo Tişört tam size göre! %84 pamuk, %14 polyester ve %2 elastan karışıma sahip olan polo tişört, slim fit kesimiyle de modern bir duruş sergiliyor. İster bayram ziyaretlerinde klasik bir pantolonla kombinleyin ister daha sportif bir görünüm için kot pantolonla giyin, her şekilde harika görüneceksiniz.

11. Bayramı dışarıda karşılayacak olanlar için: Stanley Klasik Trigger-Action Seyahat Bardağı (0,47 lt)

Havaların ısınmasıyla birlikte, bayramı dışarıda geçirmeyi planlayanlar için ideal bir seyahat arkadaşı olan Stanley Klasik Trigger-Action Seyahat Bardağı, 0,47 litrelik kapasitesiyle içeceklerinizi uzun süre sıcak ya da soğuk tutuyor. Tek elle kullanımıyla pratik olan termos, sızdırmaz özelliğiyle de endişe etmeden taşımanıza olanak tanıyor. Ayrıca bulaşık makinesinde yıkanabilir olması da temizliği kolaylaştırıyor. Paslanmaz çelik gövdesiyle dayanıklı olan termosu dış mekan aktivitelerinizde güvenle kullanabilirsiniz.

12. Enerjisi bitmeyenlere: Under Armour Erkek Çocuk Gri Spor Ayakkabı

Havaların ısındığı bu günlerde, Under Armour markasının gri spor ayakkabısı bayramda yerinde duramayan erkek çocuklar için harika bir seçenek. Yastıklı tasarımıyla dikkat çeken ayakkabı, uzun süre ayakta kalmayı veya hareket etmeyi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda hafif malzemelerden yapıldığı için nefes alabilir bir yapı da olan ayakkabının EVA malzemeden üretilen tabanı ve iç kısmındaki tekstil-sentetik karışımı da ayakların serin kalmasına yardımcı oluyor.

13. Hem günlük kullanım hem de özel günler için: United Colors of Benetton Erkek Çocuk Logolu Polo Tişört

United Colors of Benetton'un erkek çocuk logolu polo tişörtü, saf organik pamuktan yapılmış kısa kollu tasarımıyla öne çıkıyor. Sol göğüs kısmında markanın işlenmiş logosu bulunan tişört, klasik yaka ve önde bulunan kısmi düğme detayına sahip. Kol uçları ribana dokulu olan tişört, beyaz rengiyle her türlü kombinasyona uyan bir kıyafet. Bayramda giymek için ideal olan tişört, havaların sıcak olduğu bu aylarda çocukları terletmeyen ve sıkmayan bir tercih olacaktır.

14. Güvenli ilk adımlar: Puma Bebek Smash 3.0 Buck Spor Ayakkabı

Küçük ayakların kolay adım atması için tasarlanan Puma Bebek Smash 3.0 Buck Spor Ayakkabı, güncellenmiş nubuk sayalarıyla dayanıklı bir yapıya sahip. Cırt cırtlı kayışları sayesinde kolayca giyilip çıkarılabilen ürün, dolgulu yaka detayıyla da ayak sırtına destek yaratıyor.Özellikle bayram gibi özel günler için ideal olan siyah renkli ayakkabılar, sağlam kauçuk dış tabanıyla da güvenli adımlar attırıyor. Ayakkabının içindeki çıkarılabilir iç tabanıyla küçükler, gün boyu konfor içinde oynayabilirler.

15. Bayramı renklendiren: Name It Kız Çocuk Tüllü Pembe Elbise

Çocuğunuz için özel günlerde harika bir seçim olan Name It Kız Çocuk Tüllü Pembe Elbise, pembe rengi ve tüllü tasarımıyla bayram gibi özel kutlamalar için ideal bir kıyafet. %100 polyesterden üretilen elbise, çocuklar oynarken rahat bir kullanım sunar ve makinede yıkanabilir özellikte olmasıyla da kolaylık sağlıyor. Astarlı yapısıyla uzun ömürlü bir tasarımı olan elbise kolsuz oluşuyla da küçük prensesinize kesintisiz bir eğlence yaşatacak!

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