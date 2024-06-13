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Babalar Günü için birbirinden özel 10 hediye önerisi

09.06.2024 21:30
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Babalar Günü yaklaşmışken babanızı şımartmanın tam zamanı! Bu özel günü babanız için unutulmaz kılacak hediye seçenekleriyle ona olan sevginizi en güzel şekilde ifade edebilirsiniz. İşte ya da seyahat sırasında sıcak içeceğini keyifle içmesini sağlayacak termostan tarzını tamamlayan bir gömlek veya kemer alabilirsiniz. İşte babanız için birbirinden şık ve kullanışlı 10 hediye önerisi!

Babalar Günü için birbirinden özel 10 hediye önerisi

Babalar Günü yaklaşırken sevgili babanızı şımartmanın en özel yolu, ona unutulmaz bir hediye sunmaktan geçiyor. Babanızın Babalar Günü'nü unutulmaz kılmak ve ona özel ve anlamlı bir hediye seçmek istiyorsanız size ilham verecek birkaç önerimiz var! Babanız bir teknoloji tutkunuysa yeni bir akıllı saatin onu mutlu edeceğinden emin olabilirsiniz. Eğer babanız dışarıda vakit geçirmeyi seviyorsa belki de ona uzun ömürlü bir ayakkabı hediye etmek güzel bir fikir olabilir. Bu önerilerle babanızın Babalar Günü'nü unutulmaz kılabilir ve ona ne kadar değerli olduğunu gösterebilirsiniz. Daha fazlası için içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

1. Hem klasik hem spor görünüm: Puma Roma Basic Siyah Spor Ayakkabı

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Puma Roma Basic Siyah Spor Ayakkabı, kalın dolgulu dili ve ortopedik kemer destekleriyle ayağınıza konforu getiriyor. Günlük tarzınıza şıklık katacak hafif antrenman ayakkabısı, boydan boya sentetik saya ile temiz bir görünüm ve hissiyata sahip. Üstün yastıklama yapan EVA orta tabanı güçlendirilmiş burun ve topuk ile dayanıklılığı artırıyor. Özel doku desenli kauçuk dış tabanı sayesinde zemin tutuşu mükemmel olan ayakkabının platform yüksekliği ise 3 cm.

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2. Harika bir hediye seçeneği: Versace Eros EDP Parfüm (100 ml)

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Babanızın günlük rutinine lüks bir dokunuş katan Versace Eros; nane yağı, İtalyan limon kabuğu ve yeşil elma ile ferahlatıcı ve enerjik bir başlangıca sahip. Kalp notasında parfüme derinlik katan tonka fasulyesi, Venezuela amber ve ıtır çiçeği yer alıyor. Dip notasında bulunan Madagaskar vanilyası, vetiver, meşe yosunu akoru, sedir, Virginia sediri ve atlas ağacı ise parfümün maskülen karakterini vurguluyor. Odunsu ve baharatlı notaları ile güçlü ve çekici bir kokuya sahip olan Versace Eros, hafif ve taze bir his bırakarak gün boyu ferahlık sağlıyor.

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3. Şık ve fonksiyonel: Casio Collection Siyah Dijital Kol Saati

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Tasarımıyla herkesin beğenisini kazanan Casio Collection Siyah Dijital Kol Saati, gün-tarih, alarm, kronometre ve 24 saat göstergesi gibi birçok fonksiyona sahip. Aydınlatma özelliği sayesinde karanlıkta bile rahatça görülebilen saatin 20,5 cm uzunluğundaki ve 21 mm genişliğindeki plastik bandı tokası ile bileğe tam oturuyor. 34x38 mm boyutlarındaki gövdesi ile hafif ve rahat bir kullanım sunan saat, siyah gövdesi ve gri kadranı ile modern bir görünüm sergiliyor. Sağlam reçine kayışıyla iyi bir yol arkadaşı olan Casio marka ürün, saatsiz yapamayan babalar için harika bir hediye seçeneği!

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4. Konfor ve kalite bir arada: Levi's Battery Housemark Slim Fit Mavi Gömlek

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Levi’s Battery Housemark Slim Fit Mavi Gömlek ile babanızın tarzına şıklık katın! %100 pamuklu yapısı sayesinde rahatlığı ve gün boyu konforu hissettiren gömlek, klasik bir kesime sahip. Jean ya da Chino pantolonlarla rahatlıkla kombinlenebilen gömlek, formunu koruyan kumaşıyla hem şık hem de kullanışlı. Göğüs kısmında markanın logosunu bulunduran Levi's gömlek, hem günlük kombinlerde hem de özel etkinliklerde giyilebilen tasarımıyla babaların gardıroplarında olmazsa olmaz bir parça.

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5. Kolay ve çok yönlü bakım: Philips 6'sı 1 Arada Siyah Erkek Bakım Seti

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Günlük bakım rutinini bir üst seviyeye taşıyan Philips bakım setinin 6'sı 1 arada düzeltici başlıkları sayesinde istenilen sakal veya bıyık stiline ulaşmak oldukça kolay. Yüz, sakal, kaş ve kulak için ideal olan setin, kendiliğinden bilenen çelik bıçakları her zaman ilk günkü kadar keskin kalıyor. Böylelikle paslanmaz bıçaklar için yağ kullanmanıza gerek kalmıyor. Ayrıca taraksız düzelticiyle sakalda düz ve keskin hatlar oluşturulabiliyor. 16 saatlik şarjla 60 dakikaya kadar kablosuz kullanabilen Philips düzeltici, kolay temizlenen suya dayanıklı bıçakları ve muhafazasıyla da oldukça pratik.

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6. Zamansız ve klasik: Jack & Jones Gümüş Tokalı Deri Kemer

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Zarif ve şık Jack & Jones deri kemer, klasik gümüş tokası ve %100 deri yapısıyla hem kot pantolonlarla hem de takım elbise pantolonlarıyla mükemmel bir uyum sağlıyor. Her erkeğin gardırobunda mutlaka yer alması gereken siyah kemer, sade yüzeyiyle her kombine şıklık katıyor. Hem günlük hayatta hem de özel günlerde kombinlerin tamamlayıcısı olan Jack & Jones kemer, babanız için vazgeçilmez bir aksesuar olacak.

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7. Outdoor etkinliklerin olmazsa olmaz arkadaşı: Stanley Klasik Trigger-Action Seyahat Bardağı

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Sızdırma, dökülme ve sıçrama derdi olmadan balık tutma planlarından iş yolculuklarına kadar her an yanınızda taşıyabileceğiniz Stanley Klasik Trigger-Action Seyahat Bardağı, tek elle içmeyi kolaylaştıran düğmesiyle termos deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Araçların bardaklığına rahatça sığacak şekilde tasarlanan termos sıcak içecekleri 7 saat, soğuk içecekleri 10 saat, buzlu içecekleri ise 30 saate kadar ideal ısılarında tutabiliyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilen Stanley termos, 18/8 paslanmaz çelik ve BPA içermeyen malzemesiyle de hem sağlıklı hem dayanıklı.

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8. Kaliteli tasarım: Modica Cosmos Hakiki Deri Pisotlu Kahverengi Erkek Cüzdan

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El işçiliği ve göz alıcı detaylarıyla dikkat çeken Modica Cosmos'un kahverengi erkek cüzdanı, %100 birinci sınıf hakiki dana derisinden üretiliyor. 8 adet kart bölmesi ve ehliyet kimlik gibi önemli kartları el altında tutmaya yardımcı olan bir adet şeffaf bölmeye sahip Modica marka cüzdan, kart bölmelerinin altındaki iki adet gizli bölmesiyle kişisel eşyaları güvende tutmayı başarıyor. Boyutu 9x11x1,5 cm ve ağırlığı 60 gram olan cüzdan Babalar Günü’nde ne alacağına karar veremeyenler için harika bir alternatif.

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9. Güvenilir ve işlevsel: Apple Watch Series 8

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Apple Watch Series 8, 32 GB bellek kapasitesi, lityum iyon pili ve 41 milimetre ekran boyutuyla göz kamaştırıyor. Hem stil hem de fonksiyon açısından mükemmel olan saatin, sağlık takibi için sıcaklık algılama, kandaki oksijen ölçümü, EKG ve uyku evreleri takibi gibi işlevleri bulunuyor. IP6X toz ve WR50 suya koruması olan saat, uygulama mağazasıyla on binlerce uygulamaya erişimi var. Ayrıca saatin ciddi kazalarda hayat kurtarıcı Trafik Kazası Algılama ve Düşme Algılama özellikleri de mevcut.

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10. Kombinleri tamamlayan aksesuar: Tommy Hilfiger Siyah Güneş Gözlüğü

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Çerçeve ve lens malzemesi olarak polikarbonat kullanılan Tommy Hilfiger Siyah Güneş Gözlüğü, polarize olmayan lensleri, 43 milimetre genişliği ile gözlere tam uyum sağlıyor. Hafif yapısına rağmen darbelere karşı dayanıklı olan polikarbon güneş camı sayesinde güneşin zararlı UV ışınlarından %100 koruyan füme camIı güneş gözlüğü tam çerçeveli tasarıma sahip.

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