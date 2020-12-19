HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Kedi virüs bulaştırıyor' açıklaması, hayvanseverleri tedirgin etti

'Kedi virüs bulaştırıyor' açıklaması, hayvanseverleri tedirgin etti

19.12.2020 12:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Kedi virüs bulaştırıyor' açıklaması, hayvanseverleri tedirgin etti

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün (OIE), vizon, kedi, kaplan ve rakun köpekleri gibi türlerin koronavirüs bulaştırdığına yönelik açıklaması, özellikle evlerinde kedi ve köpek besleyen hayvanseverleri tedirgin etti. Tarım ve Orman Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, "Kedilerin kendi arasında hastalığı bulaştırabildiği gözlenmiştir. Fakat kedilerden insana doğru bir bulaşma tespit edilmemiştir" dedi.

Covid-19 salgını dünyada her geçen gün artış göstermeye devam ederken hayvanlardan insanlara doğru virüsün bulaştırıcılığı da tartışılıyor. OIE, kırmızı ve beyaz et ürünlerinin kaynağı olan hayvanların yeni tip koronavirüüs yaydığının tespit edilmediğini; ancak vizon, kedi, kaplan ve rakun köpekleri gibi türlerin virüsü bulaştırdığını bildirdi. Bu açıklama özellikle kedi ve köpek besleyen hayvansever arasında tedirginlik yarattı. Bazı hayvanseverler OIE'nin açıklaması tedirginlik yaratsa da hayvanlardan insanlara doğru bulaşın olduğu yönünde bir açıklamaya şahit olmadıklarını söyledi.

'HAYVANLARDA ETKENİN BULUNMA POTANSİYELİ VAR'

Tarım ve Orman Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz da hayvanlarda koronavirüs etkinin görüldüğünü söyledi. Covid-19'a sebep olan virüsün zoonoz bir hastalık olduğunun bilindiğini aktaran Prof. Dr. Ayaz, "Zoonoz; insanlardan hayvanlara, hayvanlardan insanlara geçebilen hastalık etkenleri için kullanılan bir terimdir. Ve bilindiği gibi hastalığın ilk kaynağı olarak zaten eldeki bulgular yarasanın en muhtemel kaynak olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda hayvanlarda etkenin bulunma potansiyeli bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda gerek doğal yolla gerekse de deneysel olarak bulaşmalar hayvanlara doğru gösterilmiştir. Özellikle vizonlara, kedilere, köpeklere ve hayvanat bahçesinde yetiştirilen kedilere doğru doğal bulaşmalar tespit edilmiştir. Eldeki bulgular bu yöndedir" dedi.

85e82b7d1dbcc91184578e187ad874a6

'KEDİDEN İNSANA BULAŞ TESPİT EDİLMEDİ'

Prof. Dr. Ayaz, kedilere doğal yollarla koronavirüsün bulaşabildiği çeşitli ülkelerde; pandeminin en başından beri ortaya konduğunu vurgulayarak, "Yani hasta kişilerden kedilere doğru bulaşma söz konusudur. Yine deneysel olarak kedilerin kendi arasında da hastalığı bulaştırabildiği gözlenmiştir. Fakat doğal yollarla şu ana kadar kedilerden insana doğru bir bulaşma tespit edilmemiştir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken nasıl virüs taşıyan insanlar diğer insanlardan kendilerini kısıtlıyorlar, koruyucu tedbirler alıyorlarsa; yine bu insanların hayvanlarla temasta kendilerini sınırlandırmaları, kendi hayvanları varsa bunların bakım ve beslemesini sağlıklı kişilere yaptırması; ille de hayvanlarla temas etme zorunluluğu bulunuyor ise hayvanlarla fiziki mesafe, korucuyu tedbirler ve el hijyeni alarak bu kapsamda temas etmeleri gerekmektedir. Mutlaka temaslarını sınırlandırmaları, maske kullanmaları, el hijyenine dikkat etmeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

'KEDİLER VİRÜSE KARŞI DAHA DUYARLI'

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Genel Sekreteri (TVHB) Haluk Aşkaroğlu da koronavirüsün geniş bir aile olduğunu, bunun alt türlerinin hayvanlarda hastalık yaptığına işaret ederek, "Kedi, köpekte de yapıyor, kanatlı hayvanlarda da yapıyor. Son zamanlarda da insanlarda yapmaya başladı. SARS, MERS ile başlayan süreç şimdi karşımıza Covid-19 ile çıktı. Bu virüsün daha çok insan kaynaklı şekilde kedilere bulaştığı; fakat kedilerden insanlara bulaştığına dair bir bulgu yok. Ama virüs saçılımı ile ilgili bir bulgu var. Kediler, son çalışmalarda bu virüse karşı daha duyarlı görünüyor. Ama bunu insanlara bulaştırdıkları ile ilgili hala bir temel ve bilimsel çalışma yok. Ama kedilerin enfeksiyon aldığı zaman zaman da saçılımlarını yaptığına dair hususlar var. Ama bu bir endişe kaynağı değil. Covid-19 virüsünün kedilerden insana bulaştığına dair şu ana kadar bir bulgu yok. Ama kediler virüsü insanlardan aldığı, solunum sisteminde görülen bulgularda insandaki gibi benzer bir durum gösterdiği tek tük vakalar var. Yani bunlar dikkatle takip edilmesi gereken bir süreç" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini paylaştı, herkesi sildiSevgilisini paylaştı, herkesi sildi
Etkisiz hale getirildilerEtkisiz hale getirildiler
18 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!18 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

En Çok Okunan Haberler

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Hastanede patlama: 9 ölü

Hastanede patlama: 9 ölü

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

Polis otosuyla tur atan fenomenle ilgili harekete geçildi

Polis otosuyla tur atan fenomenle ilgili harekete geçildi

Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: CHP'li başkan gözaltında

Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: CHP'li başkan gözaltında

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

Rus ve Ukraynalı turistlerin aralıkta Demre'de deniz keyfi

Yer: Antalya... Aralıkta deniz keyfi

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirildiler

Filyasyon ekiplerinin ev ev dolaştığı Tekirdağ'da vaka sayıları yüzde 30 düştü

Ev ev gezip, tek tek tespit ettiler

Polisler, ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak Bakan Soylu'ya destek verdi

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Yer: Bursa! Görüntüleri sosyal medyada paylaşıp yardım istedi: Tanıyanlar polisi arasın

Görüntüleri sosyal medyada paylaşıp yardım istedi: Tanıyanlar polisi arasın

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 19 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgulama

89 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.